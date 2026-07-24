В Абхазии восстановили свет после отключения энергии по всей республике
Минэнерго Абхазии отчиталось о полном восстановлении света в республике. Ранее там сообщали, что отключение света произошло из-за «системной аварии» на Ингурской ГЭС. Республика оставалась без света около трех часов.
Вчера вечером масштабное отключение электричества произошло не только в Абхазии, но и во многих городах Грузии. На момент публикации новости в столице страны подача электричества была частично восстановлена, а именно в районах Дидубе, Ваке, Мтацминда и Крцаниси. В городах Кутаиси, Чиатуре, Сачхере, Они и Амбролаури тоже частично вернули свет, сообщила пресс-служба Грузинской государственной электросистемы в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ и запрещена).
В грузинском ведомстве сообщили, что устанавливают точные причины аварии. Там пообещали предоставить дополнительную информацию позже.
Аварии на электросетях, приводящие к масштабным отключениям электроэнергии, — частое явление, с которым сталкиваются различные населенные пункты. Причины могут варьироваться от системных аварий на крупных объектах до повреждений линий электропередачи из-за непогоды, перегрузки оборудования или технологических неисправностей. Восстановление электроснабжения обычно осуществляется аварийными бригадами энергетиков, но иногда может занимать длительное время, вызывая протесты населения.
В случае Абхазии, основным источником электроснабжения республики является Ингурская ГЭС, расположенная на границе с Грузией. При этом объекты станции распределены между сторонами: плотина контролируется Тбилиси, а система управления — Гальским районом Абхазии. Эксплуатация ГЭС осуществляется в режиме совместного управления, несмотря на политические разногласия, а выработка электроэнергии делится между двумя сторонами. С 2024 года в регионе наблюдается устойчивый дефицит электроэнергии из-за сокращения выработки на ГЭС, вызванного критическим понижением уровня воды в Джварском водохранилище. Это указывает на существующую уязвимость всей энергосистемы региона.