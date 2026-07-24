Вучич не видит причин для отказа от сотрудничества с Украиной

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что не видит причин для отказа от сотрудничества с Украиной, несмотря на «дружеские отношения с азиатскими странами и Россией». Об этом он сказал в интервью австрийскому изданию Die Presse.

«Мы не можем выступать против кого-то только потому, что кто-то другой выступает против него»,— сказал господин Вучич. Он выразил надежду, что сможет принять президента Украины Владимира Зеленского в Сербии для двусторонних переговоров.

На прошлой неделе Александр Вучич посетил Киев для участия в пятом саммите «Юго-Восточная Европа — Украина», а также провел переговоры с Владимиром Зеленским. Сербский президент выразил надежду, что страны поддержат друг друга «на европейском пути и расширят сотрудничество».