Президент Сербии Вучич прибыл с визитом в Киев

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Киев. Он примет участие в пятом саммите «Юго-Восточная Европа — Украина», также ожидается встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Александр Вучич

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«После Парижа я ехал весь день и всю ночь через Молдову и центральную Украину, чтобы добраться до Киева»,— написал господин Вучич в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в России Meta).

Президент Сербии выразил уверенность в том, что саммит пройдет хорошо, «страны поддержат друг друга на европейском пути и расширят сотрудничество». «Как и каждый раз, будут нелегкие обсуждения о совместной декларации участников»,— добавил Александр Вучич.

В саммите также примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Молдавии Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан, премьер-министр Словении Янез Янша, президент Черногории Яков Милатович и президент Албании Байрам Бегай.

Вчера сербский президент присутствовал на военном параде во Франции по случаю Дня взятия Бастилии. Во время беседы с журналистами он допустил возможность провести переговоры с президентом Украины, передает сербское агентство Tanjug.