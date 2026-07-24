Золотодобытчиков ждет замедление роста выручки и повышение расходов
Темпы роста выручки и EBITDA российских золотодобытчиков замедлятся в 2026 году, прогнозируют аналитики «Эксперт РА». По их мнению, сдерживающим фактором может стать ограниченная перспектива роста цен на золото. Медианный рост выручки золотодобывающих компаний, получающих рейтинги «Эксперт РА», в 2025 году составил 34%, EBITDA — 30%. В их число входят «Полюс», «БТС-Золото» (ранее ЮКГ), «Селигдар».
Как отмечается в обзоре «Эксперт РА», конфликт на Ближнем Востоке вызвал рост цен на нефть и усиление инфляционного давления, что повлекло за собой коррекцию цен на золото.
Котировки с исторических максимумов начала года ($5,62 тыс. за унцию) на середину июля снизились примерно до $4 тыс. за унцию. По данным Comex на 23 июля, стоимость унции золота составляет $4,04 тыс., в месячном выражении котировки снизились на 3,5%.
Подробнее — в материале «Ъ» «Доходы теряют блеск»
Рост цен на золото с начала 2026 года отмечался как успешный для финансовых инструментов, в частности, благодаря росту мировых цен и геополитической неопределенности. Инвесторы, включая центральные банки, рассматривали золото как защиту от непредсказуемых решений в геополитике и торговле, а также как инструмент диверсификации резервов.
Однако текущая ситуация в золотодобывающей отрасли осложняется рядом факторов. Замедление роста экономики, инфляция издержек и рост себестоимости добычи, снижение содержания золота и исчерпание запасов, дефицит кадров, а также ужесточение регулирования и санкции создают давление на индустрию. Отдельно выделяется проблема переоценки долга из-за быстрого роста стоимости золота, что может сокращать прибыли компаний, несмотря на благоприятную конъюнктуру.
В целом, мировая индустрия добычи золота испытывает трудности с поддержанием устойчивого роста производства. Находить и разрабатывать новые месторождения становится все сложнее, требуются годы для получения лицензий и строительства инфраструктуры в отдаленных районах, что увеличивает операционные издержки. Некоторые эксперты также указывают на снижение инвестиционной активности из-за затрудненного доступа к долгосрочному финансированию и неэффективной системы госрегулирования.