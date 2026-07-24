Золотодобытчиков ждет замедление роста выручки и повышение расходов

Темпы роста выручки и EBITDA российских золотодобытчиков замедлятся в 2026 году, прогнозируют аналитики «Эксперт РА». По их мнению, сдерживающим фактором может стать ограниченная перспектива роста цен на золото. Медианный рост выручки золотодобывающих компаний, получающих рейтинги «Эксперт РА», в 2025 году составил 34%, EBITDA — 30%. В их число входят «Полюс», «БТС-Золото» (ранее ЮКГ), «Селигдар».

Как отмечается в обзоре «Эксперт РА», конфликт на Ближнем Востоке вызвал рост цен на нефть и усиление инфляционного давления, что повлекло за собой коррекцию цен на золото.

Котировки с исторических максимумов начала года ($5,62 тыс. за унцию) на середину июля снизились примерно до $4 тыс. за унцию. По данным Comex на 23 июля, стоимость унции золота составляет $4,04 тыс., в месячном выражении котировки снизились на 3,5%.

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