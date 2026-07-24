Доля небольших девелоперов на рынке увеличилась с 22% до 27%
Растущая кредитная нагрузка на крупных застройщиков, ограниченный спрос на жилье и появление новых возможностей в регионах позволили небольшим девелоперам нарастить долю рынка. Но риски для небольших компаний повышаются при ухудшении рыночной конъюнктуры, указывают аналитики.
Разрешения на строительство 27% от общего объема новых жилых проектов, или 5,3 млн кв. м, в январе—июне 2026 года получили небольшие застройщики, чей портфель проектов не превышает 20 тыс. кв. м. Такие подсчеты сделали аналитики девелоперской премии Urban. За год совокупная доля небольших игроков прибавила пять процентных пунктов. Доля девелоперов с портфелем до 10 тыс. кв. м выросла с 8,5% до 9,5%, до 20 тыс. кв. м — с 13,5% до 17,5%.
Нарастить долю в совокупном объеме новых проектов с 38,8% до 47,5% удалось также девелоперам, реализующим 20–100 тыс. кв. м. Доля крупных компаний, в чьем портфеле более 100 тыс. кв. м, за год упала с 39,2% до 25,5%, следует из материалов Urban. Заметнее всего роль небольших игроков, по мнению аналитиков компании, на региональных рынках — в субъектах Дальнего Востока, Северного Кавказа и Сибири.
Подробнее — в материале «Ъ» «Застройными рядами».
В целом, рынок недвижимости в России постоянно адаптируется к изменениям, вызванным государственной поддержкой, макроэкономическими условиями и поведением застройщиков. Например, в 2020 году рынок первичного жилья Москвы показал увеличение нового предложения на 5 млн кв. м, чему способствовала льготная ипотека, стимулирующая спрос. Несмотря на это, специалисты отрасли не всегда единодушны в оценках текущей ситуации, расходясь во мнениях относительно тенденций спроса, например, на метражи жилья.
Застройщики регулярно просят о поддержке. Так, в апреле 2024 года девелоперы жилья обратились в Госдуму с просьбой к ЦБ рассмотреть возможность снижения ставок по кредитам под залог будущей прибыли и начисления процентов по эскроу-счетам, ссылаясь на рост издержек после повышения ключевой ставки. В то же время, правительство активно разрабатывает меры по оживлению спроса на жилье, среди которых — разрешение банкам использовать антикризисные резервы, заложенные под кредиты, и смягчение условий ипотеки. В 2025 году Минфин совместно с Минстроем и Дом.РФ работали над такими инициативами. Регионы, такие как Ставропольский край, активно используют льготные программы, где в 2025 году 7,2 тысячи ипотек на сумму 32 млрд руб. были выданы по этим программам, при средней ставке 7,4%. При этом многие эксперты ожидают восстановления объёмов ипотечного кредитования не ранее 2027 года.