Доля небольших девелоперов на рынке увеличилась с 22% до 27%

Растущая кредитная нагрузка на крупных застройщиков, ограниченный спрос на жилье и появление новых возможностей в регионах позволили небольшим девелоперам нарастить долю рынка. Но риски для небольших компаний повышаются при ухудшении рыночной конъюнктуры, указывают аналитики.

Разрешения на строительство 27% от общего объема новых жилых проектов, или 5,3 млн кв. м, в январе—июне 2026 года получили небольшие застройщики, чей портфель проектов не превышает 20 тыс. кв. м. Такие подсчеты сделали аналитики девелоперской премии Urban. За год совокупная доля небольших игроков прибавила пять процентных пунктов. Доля девелоперов с портфелем до 10 тыс. кв. м выросла с 8,5% до 9,5%, до 20 тыс. кв. м — с 13,5% до 17,5%.

Нарастить долю в совокупном объеме новых проектов с 38,8% до 47,5% удалось также девелоперам, реализующим 20–100 тыс. кв. м. Доля крупных компаний, в чьем портфеле более 100 тыс. кв. м, за год упала с 39,2% до 25,5%, следует из материалов Urban. Заметнее всего роль небольших игроков, по мнению аналитиков компании, на региональных рынках — в субъектах Дальнего Востока, Северного Кавказа и Сибири.

Подробнее — в материале «Ъ» «Застройными рядами».