Застройными рядами

Растущая кредитная нагрузка на крупных застройщиков, ограниченный спрос на жилье и появление новых возможностей в регионах позволили небольшим девелоперам нарастить долю рынка. За первое полугодие компании с портфелем до 20 тыс. кв. м оформили 27% разрешений на новые жилые проекты против 22% годом ранее. Но риски для небольших компаний повышаются при ухудшении рыночной конъюнктуры, указывают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Разрешения на строительство 27% от общего объема новых жилых проектов, или 5,3 млн кв. м, в январе—июне 2026 года получили небольшие застройщики, чей портфель проектов не превышает 20 тыс. кв. м. Такие подсчеты сделали аналитики девелоперской премии Urban. За год совокупная доля небольших игроков прибавила пять процентных пунктов. Доля девелоперов с портфелем до 10 тыс. кв. м выросла с 8,5% до 9,5%, до 20 тыс. кв. м — с 13,5% до 17,5%.

Нарастить долю в совокупном объеме новых проектов с 38,8% до 47,5% удалось также девелоперам, реализующим 20–100 тыс. кв. м. Доля крупных компаний, в чьем портфеле более 100 тыс. кв. м, за год упала с 39,2% до 25,5%, следует из материалов Urban. Заметнее всего роль небольших игроков, по мнению аналитиков компании, на региональных рынках — в субъектах Дальнего Востока, Северного Кавказа и Сибири.

Крупные застройщики стали запускать заметно меньше новых проектов, объясняет гендиректор Dataflat.ru Александр Пыпин. Это объясняется растущей кредитной нагрузкой и ограниченным спросом на жилье. В общей сложности в январе—июне 2026 года в Москве и области было заключено 47 тыс. договоров долевого участия на покупку квартир и апартаментов. Год к году значение сократилось на 25%, следует из материалов Dataflat.ru. В регионах снижение менее выраженное, но именно рынок Москвы остается для большинства федеральных застройщиков ключевым, обеспечивая наибольшую доходность.

42,8 миллиона квадратных метров жилья было введено в России в январе—июне 2026 года, по данным Росстата

Коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин добавляет, что на рынках Москвы и Санкт-Петербурга сегодня крайне высокая конкуренция. Это демотивирует бизнес к запуску новых проектов. «Компании сокращают объем нового строительства или осторожнее подходят к выводу новых очередей»,— считает он.

В регионах в то же время появились возможности для небольших застройщиков. Бюджетное стимулирование оборонной промышленности привело к росту доходов населения во многих средних и небольших городах, где раньше новое жилье практически не строилось, говорит господин Пыпин. Работать с таких населенных пунктах предпочитают в первую очередь небольшие игроки. Им проще адаптироваться к локальному спросу и работать с небольшими участками, отмечает Дмитрий Проскурин. Небольшие компании могут заниматься в том числе индивидуальным жилищным строительством, доля которого в структуре ввода последние несколько лет заметно растет.

В этих условиях средний объем строительства, приходящийся на одного девелопера, уменьшился с 26 тыс. до 22 тыс. кв. м, следует из материалов Urban. Но речь, вероятно, идет о временной корректировке. Гендиректор Urban Ольга Хасанова говорит, что небольшие компании не обладают значительными финансовыми резервами и сильными переговорными позициями перед банками. Дмитрий Проскурин предполагает, что бизнес небольших компаний в итоге окажется наиболее чувствительным к негативной конъюнктуре и конкуренции в целом.

Василий Берзин