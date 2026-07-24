Вакантность в московских коворкингах выросла за год в три с половиной раза

Доля свободных площадей в коворкингах Москвы по итогам января—июня 2026 года увеличилась на 13 процентных пунктов (п. п.) год к году, до 17,9%, подсчитали в CMWP. В IBC Real Estate заметили рост вакантности на 12,8 п. п год к году, до 20,1%. В Ricci говорят об увеличении на 13 п. п год к году, до 18,3%.

На рынок выходит больше как нового, так и вторичного предложения, и сдать его становится все сложнее: из-за выросших за год на 30,4% ставок аренды потенциальные арендаторы не спешат их снимать. Дешевле, впрочем, коворкинги, вероятно, не станут из-за увеличения стоимости площадей в классических бизнес-центрах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Офисы вышли на улицы».