Вакантность в московских коворкингах выросла за год в три с половиной раза
Доля свободных площадей в коворкингах Москвы по итогам января—июня 2026 года увеличилась на 13 процентных пунктов (п. п.) год к году, до 17,9%, подсчитали в CMWP. В IBC Real Estate заметили рост вакантности на 12,8 п. п год к году, до 20,1%. В Ricci говорят об увеличении на 13 п. п год к году, до 18,3%.
На рынок выходит больше как нового, так и вторичного предложения, и сдать его становится все сложнее: из-за выросших за год на 30,4% ставок аренды потенциальные арендаторы не спешат их снимать. Дешевле, впрочем, коворкинги, вероятно, не станут из-за увеличения стоимости площадей в классических бизнес-центрах.
Подробнее — в материале «Ъ» «Офисы вышли на улицы».
Увеличение вакантности в московских коворкингах в 2026 году обусловлено высоким объемом ввода новых площадей, при этом текущий спрос не позволяет им быстро заполняться. Только в январе—марте 2026 года в Москве появилось 11,6 тыс. кв. м сервисных офисов, что почти в пять раз больше, чем годом ранее. Одновременно с этим спрос на коворкинги за май 2026 года упал более чем на 50% год к году. Несмотря на рост вакантности, ставки аренды в коворкингах продолжают расти: например, в мае 2026 года они увеличились на 42% год к году, до 63,3 тыс. руб. за одно рабочее место в месяц. Этот рост связан, в том числе, с удорожанием классических офисов, которые операторы коворкингов часто используют для своих проектов. Ожидается, что к концу 2026 года арендные ставки в бизнес-центрах Москвы вырастут на 11% год к году, до 32,5 тыс. руб. за 1 кв. м.