Офисы вышли на улицы

Доля пустующих площадей в московских коворкингах за год увеличилась с 4,9% до 17,9%. На рынок выходит больше как нового, так и вторичного предложения, и сдать его становится все сложнее: из-за выросших за год на 30,4% ставок аренды потенциальные арендаторы не спешат их снимать. Дешевле, впрочем, коворкинги, вероятно, не станут из-за увеличения стоимости площадей в классических бизнес-центрах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Доля свободных площадей в коворкингах Москвы по итогам января—июня 2026 года увеличилась на 13 процентных пунктов (п. п.) год к году, до 17,9%, подсчитали в CMWP. В IBC Real Estate заметили рост вакантности на 12,8 п. п год к году, до 20,1%. В Ricci говорят об увеличении на 13 п. п год к году, до 18,3%.

Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова связывает растущую вакантность с высокими темпами ввода новых объектов, где остаются невостребованные площади. Ранее активный спрос на коворкинги стимулировал операторов наращивать портфель, а сейчас их проекты выходят на рынок практически одновременно, поясняет гендиректор Space1 Михаил Бродников.

В январе—июне в Москве были сданы 11,9 тыс. кв. м новых коворкингов. Год к году значение выросло почти в четыре раза, следует из данных Bright Rich | CORFAC International. Совокупный объем существующих площадей, по словам руководителя департамента исследований и аналитики CMWP Полины Афанасьевой, увеличился на 7,8% год к году, до 455,8 тыс. кв. м.

Директор по стратегии и продажам Pridex Spaces (развивает сеть сервисных офисов Multispace) Елизавета Голышева заметила рост и вторичного предложения в классической аренде. Компании стараются оптимизировать расходы, сдавая лишние площади в субаренду — эти площади конкурируют с сервисными офисами, говорит она.

Сдать площади в коворкингах сейчас непросто. Объем сделок в сегменте за шесть месяцев 2026 года составил 32,4 тыс. кв. м, потеряв 31,5% год к году, говорит госпожа Афанасьева. Директор по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеся Дзюба считает, что по итогам всего года объем поглощения на рынке коворкингов сократится на 24%.

Это обусловлено не только общим охлаждением деловой активности, но и высокой стоимостью площадей. Многие компании стремятся сократить расходы и не готовы заключать сделки по высоким ставкам, а собственники не всегда планируют снижать цену, говорит Екатерина Белова.

Сейчас рабочее место в московских коворкингах стоит в среднем 58,1 тыс. руб. в месяц. Год к году значение выросло на 30,4%, следует из данных CMWP. Владельцы площадок вынуждены поднимать цены из-за растущих издержек, говорит гендиректор и основатель Aspace Иван Гуськов. Ставки аренды в бизнес-центрах, где операторы коворкингов размещают свои проекты, например, заметно выросли. Снять офис класса А в Москве можно за 39 тыс. руб. за 1 кв. м в год, за шесть месяцев 2026 года показатель увеличился на 18%, подсчитали в Bright Rich | CORFAC International.

Екатерина Белова считает, что в дальнейшем спрос на гибкие офисы будет сильно зависеть от уровня общей деловой активности. Хотя господин Гуськов верит в их потенциал: компании избегают крупных вложений в ремонт и обустройство классических объектов, предпочитая быстрое размещение.

София Мешкова