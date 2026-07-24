«Марихолодмаш» выкупил Борский завод торгового оборудования

«Марихолодмаш», поставляющий холодильники в «Магнит», «Пятерочку» и другие сети, выкупил Борский завод торгового оборудования. Сумма сделки могла превысить 10 млрд руб., она позволит создать для розничного рынка комплексное предложение меблировки магазинов «под ключ». Но спрос на оборудование может снизиться из-за сокращения инвестиционных программ сетей.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что сделка не предполагает дополнительных вложений в бизнес БЗТО: пока это не требуется. Приобрести компанию «Марихолодмаш», по его словам, решил для усиления позиций в тендерах сетей на покупку оборудования. БЗТО специализируется на выпуске так называемого сухого оборудования — например, стеллажей, занимая около 50% этого рынка, говорит источник “Ъ”. В то же время специализация «Марихолодмаша» — именно холодильное оборудование.

Подробнее — в материале «Ъ» «Как холодильником повеяло».