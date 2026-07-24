Количество регистраций похоронных компаний увеличилось на 22,5%
В первом полугодии 2026 года количество регистраций компаний, специализирующихся на ритуальных услугах, в России увеличилось на 22,5% год к году, до 995. Это во многом связано с обелением рынка и дроблением существовавшего ранее бизнеса, а не с высоким спросом на услуги. Потребители организовывают все менее пышные похороны, из-за роста издержек это сдерживает маржинальность ритуального бизнеса.
Общее количество организаций на рынке ритуальных услуг на конец июня составило 11,5 тыс., увеличившись год к году на 7,6%. 81% действующих игроков — индивидуальные предприниматели. Росстат не раскрывает данные о смертности в стране, но Минздрав сообщал, что в январе—июне 2025 года количество умерших увеличилось только на 0,9% год к году, до 915,9 тыс. человек.
Согласно Росстату, в январе—мае 2026 года траты на ритуальные услуги по всей России выросли на 9,6% год к году, до 57,8 млрд руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ритуальный бизнес даже не моргнул».
Увеличение числа регистраций новых компаний в ритуальной сфере в 2026 году стало следствием двух основных факторов: обеления рынка, связанного с активными проверками надзорных органов, а также дробления бизнеса из-за изменений в налоговом законодательстве. С 2026 года порог выручки для освобождения от НДС снижен с 60 млн до 20 млн рублей, что вынуждает предпринимателей официально регистрировать новые юридические лица или ИП. Это позволяет им легально пользоваться льготами по НДС для ритуальных услуг и избегать проблем с законом.
Несмотря на рост числа игроков, маржинальность бизнеса в ритуальной сфере снижается. В 2025 году цены на сырье (дерево, металл) выросли на 15%, а платежеспособность населения падает. В декабре 2025 года гроб подорожал на 9,3%, а рытье могилы — на 13,3%. Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева считает, что в ближайшее время рост числа новых регистраций сохранится из-за стремления предпринимателей избежать нелегальной деятельности, но рост рынка в денежном выражении будет обеспечиваться за счет компаний, предлагающих комплексные услуги и имеющих материальную базу.