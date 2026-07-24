Количество регистраций похоронных компаний увеличилось на 22,5%

В первом полугодии 2026 года количество регистраций компаний, специализирующихся на ритуальных услугах, в России увеличилось на 22,5% год к году, до 995. Это во многом связано с обелением рынка и дроблением существовавшего ранее бизнеса, а не с высоким спросом на услуги. Потребители организовывают все менее пышные похороны, из-за роста издержек это сдерживает маржинальность ритуального бизнеса.

Общее количество организаций на рынке ритуальных услуг на конец июня составило 11,5 тыс., увеличившись год к году на 7,6%. 81% действующих игроков — индивидуальные предприниматели. Росстат не раскрывает данные о смертности в стране, но Минздрав сообщал, что в январе—июне 2025 года количество умерших увеличилось только на 0,9% год к году, до 915,9 тыс. человек.

Согласно Росстату, в январе—мае 2026 года траты на ритуальные услуги по всей России выросли на 9,6% год к году, до 57,8 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ритуальный бизнес даже не моргнул».