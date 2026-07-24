Интерес россиян к экзотическим мессенджерам во втором квартале вырос на 26%

Спрос на зарубежные мессенджеры замедлился после резкого всплеска в начале года с 50% до 26% во втором квартале по сравнению с первым. Такие данные приводит МТС AdTech по результатам анализа обезличенных данных пользователей.

Наибольший рост аудитории показал турецкий мессенджер BiP: за апрель—июнь количество уникальных пользователей из России (MAU) увеличилось на 120% относительно первого квартала и достигло 4,3 млн. Аудитория южнокорейского KakaoTalk за тот же период выросла на 80%, до 1,26 млн пользователей, WeChat и Gem Space — на 17% и 11% соответственно. Лидером по абсолютному числу пользователей среди иностранных мессенджеров остается американский Imo. Во втором квартале его аудитория составила 12,2 млн человек, увеличившись на 1% по сравнению с первым.

Аудитория российского «Яндекс Мессенджера» превышает 1,8 млн пользователей и увеличилась за год более чем на 190%, сообщили “Ъ” в компании.

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