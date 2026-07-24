Интерес россиян к экзотическим мессенджерам во втором квартале вырос на 26%
Спрос на зарубежные мессенджеры замедлился после резкого всплеска в начале года с 50% до 26% во втором квартале по сравнению с первым. Такие данные приводит МТС AdTech по результатам анализа обезличенных данных пользователей.
Наибольший рост аудитории показал турецкий мессенджер BiP: за апрель—июнь количество уникальных пользователей из России (MAU) увеличилось на 120% относительно первого квартала и достигло 4,3 млн. Аудитория южнокорейского KakaoTalk за тот же период выросла на 80%, до 1,26 млн пользователей, WeChat и Gem Space — на 17% и 11% соответственно. Лидером по абсолютному числу пользователей среди иностранных мессенджеров остается американский Imo. Во втором квартале его аудитория составила 12,2 млн человек, увеличившись на 1% по сравнению с первым.
Аудитория российского «Яндекс Мессенджера» превышает 1,8 млн пользователей и увеличилась за год более чем на 190%, сообщили “Ъ” в компании.
Подробнее — в материале «Ъ» «Бип-бип-ура».
В целом, зарубежные мессенджеры, изначально популярные среди российских пользователей, подверглись ограничениям в части использования для государственных и муниципальных услуг, а также для финансовых операций, что мотивирует переход на отечественные альтернативы. В то же время, несмотря на рост популярности отечественных платформ, таких как "Яндекс.Мессенджер" и Max, риски, связанные с использованием иностранных решений, усиливают спрос на локальные аналоги, которые при этом должны соответствовать российским требованиям в сфере регистрации и предотвращения мошенничества.
Интерес к иностранным мессенджерам, в частности к азиатским, значительно вырос как альтернатива Telegram. Например, в марте аудитория азиатских платформ увеличилась почти на 60%. В то время как обычные пользователи тестируют BiP, KakaoTalk и WeChat, бизнес активно ищет отечественные решения, где риск блокировки минимален. Это связано с тем, что многим компаниям важно обеспечить конфиденциальность переписки и избежать проблем с модерацией контента, которые могут возникнуть в зарубежных мессенджерах.