Сбербанк запустил обмен наличной валюты в банкоматах
Сбербанк (MOEX: SBER) запустил услугу по обмену наличной валюты в банкоматах в торговых центрах, аэропортах и других местах. Раньше обменять валюту можно было только в отделениях банка. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
Обменять можно доллары, дирхамы, евро и юани. Воспользоваться услугой может кто угодно, в том числе иностранные туристы. Банковская карта для этого не требуется. Лимит на одну операцию — 40 тыс. руб. или эквивалент в иностранной валюте. Система автоматически определяет курс и итоговую сумму.
Услуга будет доступна более чем в 30 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Брянске, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге и других. К августу обмен валюты будет запущен в 255 банкоматах, к концу года — в 500.
Подробнее — в материале «Ъ» «Купюрная достопримечательность».
Запуск Сбербанком услуги по обмену наличной валюты в банкоматах отражает общую тенденцию банка по расширению спектра услуг с так называемыми «дружественными валютами». Ранее Сбербанк уже запустил вклады и счета в китайских юанях, дирхамах ОАЭ, казахстанских тенге и белорусских рублях, а также предлагает приобретать наличные юани и дирхамы ОАЭ в отделениях. Отмечается рост спроса на операции с юанями среди клиентов, которые используют их для диверсификации сбережений.
Это расширение функционала банкоматов происходит на фоне того, что часть крупных российских банков, включая Сбербанк, ранее перестали принимать доллары и евро через банкоматы после введения санкций. До этого Сбербанк также прекратил возможность перевода денежных средств в другие кредитные организации через банкоматы, перенаправляя клиентов в онлайн-сервисы. Таким образом, новый сервис является частью адаптации банковской системы к изменившимся условиям и переориентации на альтернативные валюты для удобства клиентов.