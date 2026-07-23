Купюрная достопримечательность

Сбербанк (MOEX: SBER) начал оказывать услугу обмена валюты в своих банкоматах. Без идентификации личности сумма обмена ограничена 40 тыс. руб. за один раз. Эксперты считают, что сервис может быть востребован туристами — как российскими, так и иностранными. Однако для последних могут оказаться неприятным сюрпризом жесткие требования российских банков к качеству банкнот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

23 июля Сбербанк сообщил о запуске обмена валюты в своих банкоматах по принципу «наличные за наличные». В них можно обменять рубли на доллары, дирхамы, евро и юани. В банке планируют к августу запустить сервис на 255 устройствах, а к концу года — в 500 банкоматах.

Как пояснили в кредитной организации, для такого обмена идентификация личности не требуется и воспользоваться услугой может любой человек.

При этом сумма обмена ограничена 40 тыс. руб. или эквивалентом в валюте за один раз, однако с учетом отсутствия идентификации клиента количество операций не ограничено.

Новый сервис ориентирован в первую очередь на туристов — как россиян, выезжающих за рубеж, так и иностранцев, приезжающих в Россию.

Как отмечает первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, услуга становится доступной в самых популярных и важных локациях: аэропортах, вокзалах, торгово-развлекательных центрах.

Подобный сервис в марте 2024 года запускал Газпромбанк. В его банкоматах можно было обменять наличную валюту на рубли и обратно без карты в объеме до 40 тыс. руб. за один раз с неограниченным количеством подходов. Тогда в банке заявляли о востребованности сервиса и его развитии. Однако в настоящее время на сайте банка вариант обмена валюты через банкомат не предлагается. На запрос “Ъ” в ГПБ не ответили.

В ряде крупных банков обмен валюты осуществляется только для своих клиентов с использованием карты или Pay-сервиса. В Т-Банке запустили такой сервис в 2023 году, но прямого обмена наличных рублей на валюту не осуществляется. Выдачу иностранной валюты (доллары, евро, юани, дирхамы, баты) осуществляют более 1,5 тыс. банкоматов. «За одну операцию клиент может обменять до $20 тыс. или эквивалент»,— сообщили в банке. Аналогичную услугу предоставляет Альфа-банк, в 300 банкоматах которого клиенты могут снять доллары и евро.

Эксперты считают возвращение сервиса обмена наличной валюты через банкомат перспективным. Согласно данным Погранслужбы ФСБ, в 2025 году иностранцы совершили в Россию 15,6 млн поездок, а количество прибытий с целью туризма увеличилось до 1,64 млн. Причем большинство путешественников приезжает с наличными деньгами.

«Приезжая в Россию, иностранцы не могут воспользоваться картами и не понимают, как цивилизованно купить рубли»,— отмечает председатель совета директоров Первоуральскбанка Михаил Брюханов.

Как считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, «автоматизированный обмен валюты станет для них удачным решением, если речь пойдет о развитой сети банкоматов, так как часто рейсы прибывают рано утром или поздно вечером, когда отделения банков закрыты». При этом наиболее востребованной валютой станут юани — «половину въездного турпотока в Россию сейчас обеспечивает Китай», указывает эксперт.

Сервис обмена наличной валюты через банкомат не заменит обычные обменные пункты. Как поясняет начальник отдела оперативного управления ресурсами казначейства Цифра-банка Александр Ольшанский, «для небольших сумм банкомат будет удобным решением, чтобы продать оставшуюся валюту после поездки или докупить на всякий случай, а для крупных операций клиенты по-прежнему будут обращаться в банковские кассы». Вместе с тем одной из проблем для иностранных туристов является крайне внимательное отношение российских банков к купюрам. По словам господина Ромашкина, значительную часть из них кредитные организации «отказываются брать из-за наличия отметок, потертостей и прочего». Для туристов это становится «неприятным сюрпризом, так как многие везут с собой обычные купюры из оборота», указывает эксперт.

Максим Буйлов, Юлия Пославская, Александра Мерцалова