Юрист допустил взыскание убытков по спору вокруг активов Caterpillar
Наиболее вероятным исходом спора вокруг продажи энергетического бизнеса Caterpillar в России может стать взыскание убытков, если истцу удастся доказать недобросовестность контрагента на этапе переговоров. Такое мнение высказал «Ъ» юрист Forward Legal Максим Игнатов, комментируя решение Верховного суда РФ.
Структура Андрея Черномырдина не смогла оспорить в Верховном суде законность решения правительственной подкомиссии, согласовавшей продажу активов фонду Balchug Capital. Компания утверждает, что заключила договор купли-продажи с Caterpillar и считает, что при рассмотрении сделки подкомиссия могла быть введена в заблуждение.
По оценке господина Игнатова, основной этап разбирательства может продолжиться в арбитражных судах в рамках исков компании «Соммарива» к бывшим структурам Caterpillar и покупателю активов. При этом, поскольку альтернативная сделка уже исполнена, наиболее реалистичным вариантом защиты интересов истца он считает требование о возмещении убытков.
В Balchug Capital заявляли, что сделка была проведена в соответствии с действующим законодательством и отмечали намерение развивать приобретенный бизнес, не исключая привлечения партнеров. В «Соммарива» сообщили «Ъ» о подаче апелляционной жалобы на решение Верховного суда, которое пока не вступило в законную силу.
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Практика взыскания убытков в арбитражных судах активно применяется в делах, связанных с банкротством и неисполнением обязательств. Например, Арбитражный суд Челябинской области неоднократно взыскивал убытки с бывших руководителей и бенефициаров предприятий, таких как АО «Златоустовский электрометаллургический завод», в связи с неисполненными сделками или выводом активов. В одном из дел с бывшего гендиректора Александра Кретова и бенефициара Дмитрия Герасименко солидарно было взыскано 1,14 млрд руб. убытков из-за сделки с австрийской компанией Smart Stahl GmbH, в рамках которой завод не получил оплаченные сталеплавильные комплексы.
Суды также рассматривают иски о взыскании убытков с контролирующих лиц, как это было в случае с АО «Шахта «Алексиевская», где Седьмой арбитражный апелляционный суд рассматривал обжалования на решение о взыскании 4,3 млрд руб. убытков. Кроме того, крупные иски о взыскании убытков подаются против иностранных компаний, например, к Euroclear Bank был подан иск от УК «Альфа-капитал» на более чем 15 млрд руб. за неполученный доход по заблокированным ценным бумагам. Это показывает, что даже при сложностях, связанных с расторжением соглашений, как в случае с Volkswagen и ГАЗ, компании стремятся возместить потери через судебные решения.