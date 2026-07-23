Юрист допустил взыскание убытков по спору вокруг активов Caterpillar

Наиболее вероятным исходом спора вокруг продажи энергетического бизнеса Caterpillar в России может стать взыскание убытков, если истцу удастся доказать недобросовестность контрагента на этапе переговоров. Такое мнение высказал «Ъ» юрист Forward Legal Максим Игнатов, комментируя решение Верховного суда РФ.

Структура Андрея Черномырдина не смогла оспорить в Верховном суде законность решения правительственной подкомиссии, согласовавшей продажу активов фонду Balchug Capital. Компания утверждает, что заключила договор купли-продажи с Caterpillar и считает, что при рассмотрении сделки подкомиссия могла быть введена в заблуждение.

По оценке господина Игнатова, основной этап разбирательства может продолжиться в арбитражных судах в рамках исков компании «Соммарива» к бывшим структурам Caterpillar и покупателю активов. При этом, поскольку альтернативная сделка уже исполнена, наиболее реалистичным вариантом защиты интересов истца он считает требование о возмещении убытков.

В Balchug Capital заявляли, что сделка была проведена в соответствии с действующим законодательством и отмечали намерение развивать приобретенный бизнес, не исключая привлечения партнеров. В «Соммарива» сообщили «Ъ» о подаче апелляционной жалобы на решение Верховного суда, которое пока не вступило в законную силу.

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