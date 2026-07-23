Верховный суд подтвердил законность продажи активов американской Caterpillar
Структуре Андрея Черномырдина, сына Виктора Черномырдина, не удалось убедить Верховный суд в незаконности решения правительственной комиссии, согласовавшей продажу энергетического бизнеса Caterpillar фонду Balchug Capital. Компания настаивает, что заключила договор купли-продажи активов, а подкомиссия могла быть введена в заблуждение.
Как отметил ВС, сделка была совершена на основании правового акта подкомиссии и разрешения президента. Ответчики, говорится в сообщении суда, указали, что истец игнорирует наличие положительного эффекта от более высокой стоимости активов для бюджета. В ВС заключили, что решение о передачи доли было направлено на обеспечение финансовой стабильности РФ, не нарушает интересов и не создает препятствий для экономической деятельности истца.
Основатель и директор Balchug Capital Давид Амарян передал “Ъ”, что в фонде не сомневались в решении, отметив, что сделка была проведена в соответствии с законодательством. По его словам, Balchug Capital выстроил новые цепочки поставок и работает над обновлением линейки техники. Продавать активы фонд не планирует, но не исключает привлечения партнера, добавил господин Амарян.
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Ранее, в конце 2023 года, президент РФ уже одобрял продажу других активов Caterpillar в России, а именно завода в Ленобласти и лизинговой компании, структуре «ПСК — Новые решения», подконтрольной фонду Balchug Capital. Тогда собеседники “Ъ” полагали, что покупатели были в первую очередь заинтересованы в лизинговом бизнесе, а завод пришлось приобрести из-за позиции продавца. Эксперты отмечали, что возобновить производство Caterpillar будет сложно без доступа к поставщикам.
ООО «Соммарива», принадлежащее Андрею Черномырдину, подало иск к структурам американской Caterpillar в Арбитражный суд Москвы в сентябре 2025 года. Компания требовала согласия на продажу долей в четырех российских «дочках» и предоставления учредительных документов, опасаясь, что у Caterpillar появился второй покупатель. В декабре 2025 года Арбитражный суд Москвы отказал «Соммариве» в принятии обеспечительных мер, то есть в запрете налоговым органам регистрировать сделки с долями российских «дочек» Caterpillar.