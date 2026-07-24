ЦОДД: с начала года не было ни одной гибели во вторичных авариях на МКАД

С начала 2026 года в Москве не зарегистрировано ни одной гибели на МКАД в результате наездов машин на водителей, остановившихся на полосе для оформления мелкого ДТП. В предыдущие годы такие происшествия нередко приводили к смертельным исходам на кольцевой дороге.

Актуальные данные о так называемых вторичных авариях предоставили «Ъ» в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Городские власти утверждают, что этому способствовал комплекс мер, включая работу умных камер, которые фиксируют инциденты, а также передачу видео страховщикам, принимающим решения о выплатах пострадавшим автовладельцам. Эксперт считает, что региональным властям и владельцам других дорог стоит перенять опыт столицы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Есть ли жизнь на МКАД».