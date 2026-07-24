ЦОДД: с начала года не было ни одной гибели во вторичных авариях на МКАД
С начала 2026 года в Москве не зарегистрировано ни одной гибели на МКАД в результате наездов машин на водителей, остановившихся на полосе для оформления мелкого ДТП. В предыдущие годы такие происшествия нередко приводили к смертельным исходам на кольцевой дороге.
Актуальные данные о так называемых вторичных авариях предоставили «Ъ» в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Городские власти утверждают, что этому способствовал комплекс мер, включая работу умных камер, которые фиксируют инциденты, а также передачу видео страховщикам, принимающим решения о выплатах пострадавшим автовладельцам. Эксперт считает, что региональным властям и владельцам других дорог стоит перенять опыт столицы.
Подробнее — в материале «Ъ» «Есть ли жизнь на МКАД».
В 2023 году Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) была полностью покрыта системой видеокамер, использующих нейросети для выявления различных инцидентов. Эта мера, в комплексе с переразметкой, работой «Дорожного патруля» и круглосуточным мониторингом Ситуационного центра ЦОДД, по сравнению с 2018 годом привела к уменьшению числа ДТП с пострадавшими на 31%, погибших — на 37%, а раненых — на 36%. Также значительно — на 54% — сократилось число ДТП с участием большегрузов. МКАД долгое время являлась самой аварийной магистралью Москвы, с большим количеством смертельных исходов, поэтому внедрение таких систем было первоочередной задачей.
Система видеонаблюдения способствовала тому, что водители, зная о наличии записи с камеры, стали быстрее убирать машины с проезжей части после мелких аварий. Это снижает риск повторных ДТП, поскольку каждая минута остановки на магистрали увеличивает такой риск на 2,8%. Для предотвращения «вторичных» аварий на МКАД также работают патрульные авто ЦОДД, помогающие огородить место происшествия. Кроме того, на 70-м километре кольцевой дороги работает звуковое оповещение, сообщающее участникам о фиксации аварии камерой и возможности убрать машины с проезжей части.