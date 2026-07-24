Есть ли жизнь на МКАД

С начала 2026 года в Москве не зарегистрировано ни одной гибели на МКАД в результате наездов машин на водителей, остановившихся на полосе для оформления мелкого ДТП. В предыдущие годы такие происшествия нередко приводили к смертельным исходам на Кольцевой дороге. Актуальные данные о так называемых вторичных авариях предоставили “Ъ” в столичном Центре организации дорожного движения. Городские власти утверждают, что этому способствовал комплекс мер, включая работу умных камер, которые фиксируют инциденты, а также передачу видео страховщикам, принимающим решения о выплатах пострадавшим автовладельцам. Эксперт считает, что региональным властям и владельцам других дорог стоит перенять опыт столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники московского ЦОДД используют все возможные способы, чтобы исключить вторичный наезд на стоящие машины

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Сотрудники московского ЦОДД используют все возможные способы, чтобы исключить вторичный наезд на стоящие машины

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) “Ъ” предоставили данные о так называемых вторичных авариях. Речь идет о ДТП, происходящих на магистралях, когда в стоящий посреди дороги автомобиль, поврежденный во время мелкой аварии или поломки, на полном ходу врезается другая машина. Такие происшествия, как правило, заканчиваются жертвами.

За полгода, по данным ЦОДД, число таких аварий на МКАД сократилось на 25%.

Погибших не зафиксировано, хотя в первом полугодии 2025 года на Кольцевой дороге погибло несколько человек.

Общая аварийность на МКАД сократилась за полгода на 3%, число погибших — на 35%.

О проблеме вторичных аварий на МКАД (одна из самых загруженных магистралей города) и других магистралях столичные власти говорят давно. С 2020 года мэрия Москвы разрабатывала инструменты для борьбы с этими происшествиями. ЦОДД, в частности, предоставляет страховщикам видео с камер, для того чтобы водители, попавшие в мелкую аварию, быстро убирали поврежденную машину с проезжей части и оформлялись без ГИБДД уже за пределами дороги. Видео нужно для реконструкции обстоятельств происшествия и исключения мошенничества при страховых выплатах. Параллельно с этим с 2022 года ЦОДД разворачивает на Кольцевой дороге сеть умных камер. Они автоматически фиксируют разнообразные инциденты, включая вторичные ДТП и выходы животных.

Набор этих инструментов, а также взаимодействие с ГИБДД помогли сократить до нуля смертность во вторичных авариях на Кольцевой дороге, говорят в ЦОДД. Сейчас на МКАД работает 880 камер видеоаналитики: при получении данных информация передается в ЦОДД, который направляет на место происшествия экипаж службы «Дорожный патруль». Сотрудники ограждают место происшествия и при возможности буксируют машину с проезжей части. Информация об инцидентах выводится на табло. «Вторичные столкновения особенно опасны на скоростных магистралях, мы постоянно усиливаем профилактику»,— заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Глава рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов назвал снижение смертности во вторичных авариях отличной новостью.

Эксперт считает, что на ситуацию повлиял комплекс факторов, среди которых предупреждения столичных властей о рисках при остановке на МКАД и разъяснения страховщиков о праве получить компенсацию за ДТП, даже если оно было оформлено без ГИБДД.

Господин Шкуматов считает, что регионам и владельцам дорог нужно брать на вооружение столичный опыт. Вторичные аварии регулярно фиксируются, к примеру, в Московской области. В этом году, рассказали “Ъ” в подмосковном минтрансе, в регионе зафиксировано 73 наезда на стоящие авто (против 75 за аналогичный период 2025 года), в которых погибли 18 человек. «Для предупреждения повторных ДТП обустраиваются шумовые полосы, предупреждающие и информационные щиты,— сказали в министерстве.— На федеральных трассах есть табло переменной информации, работают аварийные комиссары и автомобили прикрытия. Минтранс проводит информационно-пропагандистскую работу, в том числе на АЗС и стоянках грузового транспорта, о порядке действия при поломке или ДТП на трассах».

В компании «Магистраль Северной столицы» (оператор Западного скоростного диаметра) “Ъ” рассказали, что за первую половину 2026 года на трассе зафиксировано 18 вторичных ДТП, это на 7 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для исключения таких ДТП и жертв на трассе применяется система обнаружения нештатных ситуаций, использующая в том числе датчики и камеры. При возникновении аварии, как и в Москве, на дорожные табло выводятся предупреждения, на место направляется экипаж оперативного отдела. В ряде случаев компания применяет прицепы-демпферы, которые ставятся перед стоящей на полосе машиной и смягчают удар от наезда.

По данным ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК; входит в ГК «Нацпроектстрой»), на платном участке дороги М-11 «Нева» от Москвы до Солнечногорска в 2025 году произошло шесть наездов на стоящие авто, погибших не было. В текущем году зарегистрировано три таких происшествия, в результате погиб один человек. «На скоростной магистрали опасность представляет не только само ДТП, но и каждая минута, которую люди проводят в остановившемся автомобиле,— отмечают в СЗКК.— Если машина не может продолжать движение, самое безопасное решение — покинуть ее и уйти за барьерное ограждение. Своевременные и правильные действия водителей позволяют предотвратить вторичные аварии и сохранить жизни».

Фиксирует вторичные ДТП и госкомпания «Автодор». Для предотвращения инцидентов на платных трассах используется, в том числе, служба аварийных комиссаров, выезжающая в течение 15-20 минут на место аварий. За первую половину 2026 года служба совершила 6 тыс. выездов на различные ДТП (в том числе вторичные), что составляет порядка 7% от всех нештатных событий на платной сети госкомпании. Для исключения повторных аварий сотрудники службы ставят ограждения перед стоящим в полосе транспортом, выставляют переносные предупреждающие табло на полосе. Также госкомпания выводит предупреждения для автомобилистов на электронные табло, стоящие над трассой.

Иван Буранов, корсеть