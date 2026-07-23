Вдовы ветеранов СВО смогут бесплатно сделать ЭКО после смерти мужей

Госдума приняла законы, разрешающие вдовам ветеранов и инвалидов боевых действий делать за счет государства процедуру ЭКО с использованием биоматериала их супругов в течение пяти лет после смерти мужей. Основанием для записи отца в свидетельство о рождении станут свидетельство о браке, нотариально удостоверенное согласие умершего (данное им при жизни), и документ клиники, который подтверждает использование именно его биоматериала. В «Единой России» инициативу объясняют в том числе тем, что «мужчины уходят защищать родину часто совсем юными», но в случае гибели супруга жены лишаются возможности родить детей «от своих любимых». Право распространяется не только на вдов ветеранов, но и на вдов инвалидов боевых действий. Опрошенные “Ъ” религиозные организации закон раскритиковали.

Подробнее о законопроекте и спорах вокруг него читайте в материале «Отцовством наградят посмертно».