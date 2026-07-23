ЦИК опубликовал декларации кандидатов в Госдуму от «Справедливой России»

Центризбирком опубликовал 23 июля декларации 260 кандидатов в Госдуму от «Справедливой России» (СР), вошедших в федеральный список партии. Лидером по доходам за прошлый год стал новосибирский предприниматель и глава фракции СР в местном заксобрании Владислав Плотников.

Из членов «головного» квартета партсписка СР наибольший доход показал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков — 19,9 млн руб. (и 796,5 тыс. руб. на 17 банковских счетах).

Председатель партии Сергей Миронов (15,2 млн руб. дохода и остаток на счетах 142,9 тыс. руб.) указал в отчете квартиру в Санкт-Петербурге (38,1 кв. м) и прицеп, хотя никаких машин в его декларации не обнаружилось.

Во владении четвертого номера списка, участника СВО Олега Чернышева (доход 12,5 млн руб.), значатся два японских автомобиля: Toyota Hilux и Mazda CX-5.

Депутату Госдумы Марине Ким (№3 в списке, годовой доход 8,7 млн руб.) принадлежат две квартиры в Москве (140,4 и 123,5 кв. м) и еще две — в Санкт-Петербурге (142 и 71,2 кв. м).

Подробнее — в материале «Ъ» «Отчитались по справедливости».