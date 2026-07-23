Отчитались по справедливости

Центризбирком опубликовал 23 июля декларации 260 кандидатов в Госдуму от «Справедливой России» (СР), вошедших в федеральный список партии. Лидером по доходам за прошлый год стал новосибирский предприниматель и глава фракции СР в местном заксобрании Владислав Плотников. Думские ветераны Валерий Гартунг и Александр Бабаков, тоже пришедшие когда-то в депутаты из бизнеса, напротив, указали в отчетах суммы, существенно уступающие предвыборным декларациям за 2020 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Из членов «головного» квартета партсписка СР наибольший доход показал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков — 19,9 млн руб. (и 796,5 тыс. руб. на 17 банковских счетах). Помимо этого, бывший бизнесмен и мажоритарный акционер нескольких украинских компаний задекларировал две квартиры в Москве (127,9 и 116,6 кв. м) и нежилое помещение (38,4 кв. м) там же. Перед прошлыми думскими выборами в 2020 году доход эсера составил 483,7 млн руб.

Председатель партии Сергей Миронов (15,2 млн руб. дохода и остаток на счетах 142,9 тыс. руб.) указал в отчете квартиру в Санкт-Петербурге (38,1 кв. м) и прицеп, хотя никаких машин в его декларации не обнаружилось. Во владении четвертого номера списка, участника СВО Олега Чернышева (доход 12,5 млн руб.), значатся два японских автомобиля: Toyota Hilux и Mazda CX-5. Депутату Госдумы Марине Ким (№3 в списке, годовой доход 8,7 млн руб.) принадлежат две квартиры в Москве (140,4 и 123,5 кв. м) и еще две — в Санкт-Петербурге (142 и 71,2 кв. м).

Рекордсменом среди всех кандидатов от СР стал сибиряк Владислав Плотников: 353,7 млн руб. дохода и 27 млн остатка на счетах. Ему также принадлежат корпоративные («Газпром капитал», «Норильский никель») и государственные облигации на сумму более 388 млн, земельный участок в Алтайском крае площадью 1138 кв. м, квартира в Новосибирске (115,1 кв. м), автомобиль Bentley Flying Spur Speed и катер Bayliner.

Господин Плотников — владелец торгово-развлекательного центра в Новосибирске, руководитель и учредитель компании—производителя бытовой химии и парфюмерно-косметических товаров, занимает вторую строчку региональной группы, объединившей Республику Алтай, Бурятию, Туву, Хакасию, Алтайский край и Новосибирскую область. В «призерах» по доходам за 2025 год оказались и, скорее, «непроходные» списочники СР: директор ООО «Альфа Дон Сервис» Роман Харцызов (268,7 млн руб.) и председатель бурятского отделения партии, владелец мебельной компании Владимир Манжуев (108,1 млн руб.).

Среди действующих депутатов Госдумы от СР наибольший доход задекларировали Александр Воробьев (38,3 млн) и Игорь Ананских (35,9 млн руб.), причем у первого еще и 94 млн на счетах. Глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг с 2020 года заметно «просел» по заработку (12,3 млн руб. против 39,3 млн руб.). Зато в собственности его супруги с 2017 года есть квартира на Кипре стоимостью 39,5 млн руб. Согласно приложенной справке, сумма доходов супругов за три года до приобретения жилья составляла 520,5 млн руб. Вторым обладателем зарубежной недвижимости в списке СР оказался руководитель партийной фракции в архангельском заксобрании Олег Черненко (3,6 млн руб. доходов), который в 2013 и 2017 годах купил два участка в далекой Доминиканской Республике на общую сумму 3,6 млн руб.

Еще один думский ветеран, депутат всех созывов Анатолий Грешневиков задекларировал 13,7 млн руб. дохода, 36,5 млн руб. на счетах, участок (1697 кв. м) и дом (211,2 кв. м) в Ярославской области, а также московскую квартиру (104,6 кв. м) и иномарку Mitsubishi Pajero Sport. Депутат Михаил Делягин (19,6 млн руб. дохода) в прошлом году подзаработал на выступлениях в СМИ: среди источников его доходов — АНО «ТВ-Новости», рекламная компания «Мэд Китчен», ООО ВК и ООО «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель газеты «Ведомости»).

Среди заметных новичков СР интерес представляют отчеты бывшего первого вице-премьера Украины Сергея Арбузова и ведущего авторской программы на «Соловьев Live» Сергея Михеева. Первый, согласно декларации, не заработал ничего и не владеет ничем, кроме 266 тыс. руб. на единственном банковском счете. Второму принадлежат земля (2053 кв. м) и дом (318 кв. м) в Подмосковье, а также две квартиры в Москве (126,2 и 35,1 кв. м), а за прошлый год господин Михеев заработал 29,8 млн руб.

Степан Мельчаков