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Экс-руководителей аэропорта Ноябрьска будут судить за вымогательство и подкуп

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора аэропорта Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) и его заместителя. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в коммерческом подкупе в крупном и значительном размере, в том числе сопряженном с вымогательством (п. «б», «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, ч. 6 ст. 204 УК РФ), а также в посредничестве в коммерческом подкупе (п. «б», «в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ, ч. 1 ст. 204.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2025 году руководитель аэропорта через своего заместителя вымогал деньги у представителей подрядных организаций за заключение и беспрепятственное исполнение договоров на выполнение работ в аэропорту. В частности, за содействие в заключении контракта на ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в аэропорту обвиняемые потребовали 1 млн руб. При передаче денег они были задержаны.

Кроме того, следствие установило, что директор филиала получил от представителя другого юридического лица коммерческий подкуп в размере 100 тыс. руб. под видом оплаты ремонта служебного автомобиля. Взамен он обещал лояльное отношение и приоритетное заключение контрактов в дальнейшем.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Полина Бабинцева

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