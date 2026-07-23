Арбитраж взыскал с Rheinmetall €47 млн за срыв контракта с Минобороны

Арбитражный суд Москвы 23 июля удовлетворил иск столичной военной прокуратуры к немецкому военно-промышленному концерну Rheinmetall. С компании решено взыскать более €47,2 млн неосновательного обогащения за невыполнение обязательств по договору о строительстве учебного центра под Нижним Новгородом в 2011 году. Официально у концерна не осталось активов в России после 2022 года, однако взыскание может быть обращено на имущество связанных с ним компаний.

Rheinmetall считается крупнейшим оборонным концерном Германии и одним из основных производителей вооружения в Европе. Компания основана в 1889 году и специализируется на производстве бронетехники, артиллерийских орудий, средств ПВО, боеприпасов, а также электроники и других комплектующих для армий стран НАТО. Наиболее известная современная продукция концерна: БМП Lynx и Marder, танк Leopard 2.

Подробнее о деле читайте в материале «Rheinmetall задолжал России».