Rheinmetall задолжал России

Арбитражный суд Москвы 23 июля удовлетворил иск столичной военной прокуратуры к немецкому военно-промышленному концерну Rheinmetall. С компании решено взыскать более €47,2 млн неосновательного обогащения за невыполнение обязательств по договору о строительстве учебного центра под Нижним Новгородом в 2011 году. Официально у концерна не осталось активов в России после 2022 года, однако взыскание может быть обращено на имущество связанных с ним компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Московская городская военная прокуратура подала иск к Rheinmetall 24 декабря 2025 года. В качестве истца также значилось АО «Гарнизон» (бывший «Оборонсервис», подконтрольное Минобороны предприятие). Само российское оборонное ведомство привлекли к иску как третье лицо. Ответчиками стали Rheinmetall Electronics GmbH, Rheinmetall Eastern Markets GmbH и Rheinmetall Aktiengesellschaft, а также ООО «ОРР Тренажерные системы» и ООО «МС Мотосервис трейнинг». Иск рассматривали в закрытом режиме из-за риска разглашения сведений, составляющих служебную тайну в области обороны.

Претензии надзорного ведомства связаны с договором, который «Гарнизон» заключил с Rheinmetall еще в июне 2011 года.

Тогда Минобороны планировало построить Центр боевой подготовки сухопутных войск в нижегородском поселке Мулино. Проект включал в себя объекты для имитации тактического боя, казармы, командно-штабные пункты, ангары для техники и другие постройки. Закончить строительство планировалось к середине 2014 года.

Rheinmetall считается крупнейшим оборонным концерном Германии и одним из основных производителей вооружения в Европе. Компания основана в 1889 году и специализируется на производстве бронетехники, артиллерийских орудий, средств ПВО, боеприпасов, а также электроники и других комплектующих для армий стран НАТО. Наиболее известная современная продукция концерна: БМП Lynx и Marder, танк Leopard 2, бронеавтомобили Gefas и т. д.

Немецкая компания обязалась поставить системы обучения в реальных условиях, а также оказывать услуги по контролю качества и системному инжинирингу. За это она потребовала авансом €50 млн (95% от стоимости контракта). Тогдашний первый замминистра обороны генерал армии Николай Макаров заявлял о планах закупить немецкие комплексные тренажеры для подготовки военнослужащих — лазерные имитаторы стрельбы для отработки навыков ведения огня.

После вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года Евросоюз ввел санкции против РФ, в том числе на поставки техники двойного назначения. После этого Минэкономики Германии отозвало у Rheinmetall разрешение на участие в проекте в Мулино. Минобороны РФ, обвинившее Rheinmetall в срыве контракта, судилось с концерном в Швейцарии, но иск был отклонен.

В итоге учебный центр достроили уже без участия немецкой стороны и ввели в эксплуатацию в 2015 году.

Удовлетворение иска в столичном арбитраже не означает, что судебное решение будет полностью исполнено. Это связано с тем, что у Rheinmetall нет действующего бизнеса или крупного имущества в России.

У соответчиков концерна, которые он сам же учреждал в РФ, прокуроры требовали арестовать средства на счетах, имущество и доли. Но обеспечительные меры были наложены только на уставный капитал. Исполнить же решение арбитража за границей будет практически невозможно, полагают юристы.

Стоит отметить, что иск прокуратуры не первое разбирательство, связанное со строительством полигона в Мулино. В 2017 году Савеловский райсуд Москвы приговорил к шести годам бывшего начальника управления международных проектов и военно-технического сотрудничества «Оборонсервиса» Евгения Козлова. Его признали виновным в хищении более 231 млн руб., выделенных на оснащение центра в Мулино.

Также под следствие попали ответственные за проект: бывший начальник военно-научного комитета при Генштабе Олег Гузенко и экс-руководитель 853-го военного представительства Минобороны Евгений Чикин. Их обвинили в злоупотреблении полномочиями за срыв сроков строительства. Летом 2018 года Московский гарнизонный военный суд признал обоих виновными и приговорил к трем годам колонии-поселения. Однако в декабре того же года Московский окружной военный суд сменил Олегу Гузенко реальный срок на условный и признал, что причиной срыва договора стали санкции, а не злоупотребления офицера. Тем не менее суд по иску Минобороны постановил взыскать с офицеров ущерб в 600 млн руб. Решение исполнено не было.

Никита Черненко