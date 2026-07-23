Бизнес предложил создать единый механизм поддержки продавцов на маркетплейсах

Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) обратилась к главе Минэкономики Максиму Решетникову с предложением создать механизм подтверждения статуса предпринимателей, пострадавших от ограничений работы инфраструктуры маркетплейсов. Об этом говорится в тексте письма от 22 июля (есть у “Ъ”). Организация считает целесообразным создать единые механизмы защитных мер, а также взаимодействия властей, цифровых платформ и предпринимателей при масштабных ограничениях.

В Минэкономики “Ъ” пояснили, что министерство всегда прорабатывает поступающие предложения и возможные решения, направленные на поддержку предпринимателей, особенно — оказавшихся в непростой ситуации. В RWB (Wildberries) “Ъ” заявили, что поддерживают идею системных механизмов для решения экстренных ситуаций на госуровне: масштабные чрезвычайные происшествия затрагивают многих предпринимателей. Полностью решить их самостоятельно бизнес не может.

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