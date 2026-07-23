Организатора теневых площадок по продаже «бумажного НДС» задержали в Минске

Как стало известно “Ъ”, россиянин Александр Осин, которого правоохранители считают организатором одной из крупнейших в РФ теневых площадок по продаже так называемого бумажного НДС, задержан в Минске. Сейчас Россия и Белоруссия ведут переговоры о его экстрадиции. По версии следствия, только с 2023 по 2025 год через его площадку прошли фиктивные вычеты по НДС на сумму более 1,2 трлн руб.

Обратившиеся к теневикам клиенты получали фиктивные документы от контрагентов — счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ — без наличия товаров или оказания услуг без реальной оплаты. Сами же организаторы теневого бизнеса брали с клиентов за свои услуги порядка 2–3% от указанной в фиктивных документах суммы. В криминальной схеме, по данным следствия, были задействованы сотни человек. Одни находили клиентов, другие оптимизировали их налоговые выплаты, третьи осуществляли взаимодействие компаний с налоговыми и правоохранительными органами, а также обеспечивали крышу незаконным услугам.

Подробнее об этом читайте в эсклюзивном материале «Бумажный НДС предъявили к выдаче».