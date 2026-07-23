Бумажный НДС предъявили к выдаче

Как стало известно “Ъ”, россиянин Александр Осин, которого правоохранители считают организатором одной из крупнейших в РФ теневых площадок по продаже так называемого бумажного НДС, задержан в Минске. Сейчас Россия и Белоруссия ведут переговоры о его экстрадиции. По версии следствия, только с 2023 по 2025 год через его площадку прошли фиктивные вычеты по НДС на сумму более 1,2 трлн руб. Тысячам клиентов Осина уже выставлены требования об уплате налогов более чем на 300 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По данным двух источников “Ъ”, 44-летний Александр Осин был задержан белорусскими силовиками в Минске, где постоянно проживает уже как минимум полгода. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

В розыск учредитель ООО «Справочная 055» из Великих Лук (Псковская область), специализирующегося на налоговом консультировании, был объявлен весной нынешнего года в рамках возбужденного столичным ГСУ СКР уголовного дела по ст. 173.3 (организация деятельности по представлению в налоговые органы или сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций) и ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ.

По версии следствия, Александр Осин является организатором одной из крупнейших в стране интернет-площадок по продаже так называемого бумажного НДС.

Обратившиеся к теневикам клиенты получали фиктивные документы от контрагентов — счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ — без наличия товаров или оказания услуг без реальной оплаты.

Сделки осуществлялись только на бумаге. При этом стороны отражали их в реестре покупок и продаж и подавали в ФНС декларации с фиктивными данными. Таким образом, недобросовестный налогоплательщик незаконно уменьшал сумму НДС к уплате в бюджет.

Услугами площадки пользовались десятки тысяч клиентов, включая крупных российских налогоплательщиков. По данным управления «К» ФСБ и ГУЭБиПК МВД, осуществляющих оперативное сопровождение расследования этого дела, только с 2023 по 2025 год через нее прошли фиктивные вычеты по НДС на сумму более 1,2 трлн руб. При этом нескольким тысячам клиентов, пользовавшихся услугами площадки, уже выставлены требования об уплате налогов более чем на 300 млрд руб. В случае отказа им грозит выездная проверка и уголовное дело о неуплате налогов.

Сами же организаторы теневого бизнеса брали с клиентов за свои услуги порядка 2–3% от указанной в фиктивных документах суммы.

В криминальной схеме, по данным следствия, были задействованы сотни человек. Одни находили клиентов, другие оптимизировали их налоговые выплаты, третьи осуществляли взаимодействие компаний с налоговыми и правоохранительными органами, а также обеспечивали крышу незаконным услугам.

Центральный офис теневиков находился в Москве, где и началось расследование, а представительства — по всей стране. Наиболее крупные из них — в Санкт-Петербурге, Перми и Белгороде.

Сам же предполагаемый организатор Осин, до того как его объявили в розыск, периодически курсировал между регионами, курируя и отлаживая работу сообщников.

Аналогичное дело сейчас расследует и следственный департамент МВД. Речь в нем идет о компании «Налоговый доктор», предоставлявшей услуги по налоговым оптимизациям под брендом White optima. По данным правоохранительных органов, только в 2025 году за счет махинаций с НДС государство недополучило более 10 млрд руб.

Недавно арестованным фигурантам, а их в деле насчитывается более 30 человек, утяжелили обвинение. К уже инкриминированной ст. 173.3 УК РФ всем обвиняемым добавили участие в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Очевидно, такая же участь ожидает и участников группы Александра Осина.

Олег Рубникович