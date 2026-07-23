ЕЦБ может вернуться к повышению ставки уже в сентябре

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 23 июля не стал менять ставку по депозитам, определяющую курс денежно-кредитной политики (ДКП): она оставлена на уровне 2,25% годовых. Пауза в ужесточении ДКП объясняется тем, что европейский регулятор пока не фиксирует вторичных эффектов энергетического кризиса, то есть заметного подорожания товаров и услуг. Впрочем, последствия роста цен на энергоносители повлияют на состояние европейской экономики уже в ближайшие месяцы. Вероятность ужесточения ДКП на заседании в сентябре оценивается аналитиками как высокая.

На прошлом заседании ЕЦБ повысил ставки впервые за почти три года. Решение объяснялось последствиями войны на Ближнем Востоке, прежде всего — увеличением цен на нефть, которое привело к росту инфляции в зоне евро. Хотя сейчас члены совета управляющих обсуждали возможность дальнейшего ужесточения ДКП, решение сохранить ставки на прежнем уровне было принято единогласно, подчеркнула на пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЕЦБ взял паузу».