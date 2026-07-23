24 июля начнется чемпионат России по футболу

В пятницу, 24 июля, матчем ЦСКА и «Балтики» стартует очередной чемпионат России по футболу. «Зенит» в нем будет отстаивать свой титул в борьбе с несколькими грандами, к каждому из которых вопросов возникает все-таки чуть больше, чем к петербургскому клубу. Отнявший у него золото в позапрошлом сезоне, а в прошлом дравшийся за высшую награду до финишной ленточки «Краснодар» — не исключение.

Отечественному болельщику в этом году выпало непростое испытание. Нужно за несколько дней перенастроиться с одной волны на другую. А волны слишком разные. Чемпионат мира завершился лишь в минувшее воскресенье. Промежуток между его финалом и стартом российского первенства составил всего неделю. Ну да, современный футбольный календарь жесток. Приходится, еще не отойдя от североамериканских передряг и фейерверков, наскоро готовиться к своему локальному футбольному фестивалю, за пределы которого Россию санкции пока не выпускают, и искать, чем он может быть примечателен.

Подробнее — в материале «Ъ» «От глобального к внутреннему»