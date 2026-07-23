От глобального к внутреннему

В пятницу, 24 июля, матчем ЦСКА и «Балтики» стартует очередной чемпионат России по футболу. «Зенит» в нем будет отстаивать свой титул в борьбе с несколькими грандами, к каждому из которых вопросов возникает все-таки чуть больше, чем к петербургскому клубу. Отнявший у него золото в позапрошлом сезоне, а в прошлом дравшийся за высшую награду до финишной ленточки «Краснодар» — не исключение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники матча за Суперкубок «Зенит» (в синей форме) и «Спартак» — основные претенденты на золото чемпионата России

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Участники матча за Суперкубок «Зенит» (в синей форме) и «Спартак» — основные претенденты на золото чемпионата России

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Отечественному болельщику в этом году выпало непростое испытание. Нужно за несколько дней перенастроиться с одной волны на другую. А волны слишком разные. Чемпионат мира завершился лишь в минувшее воскресенье. Промежуток между его финалом и стартом российского первенства составил всего неделю. Ну да, современный футбольный календарь жесток. Приходится, еще не отойдя от североамериканских передряг и фейерверков, наскоро готовиться к своему локальному футбольному фестивалю, за пределы которого Россию санкции пока не выпускают, и искать, чем он может быть примечателен.

Так! В тандеме тех, кто поднялся из второго по рангу дивизиона, вместе с воронежским «Факелом» есть еще один московский клуб — «Родина». Совершенно загадочный, с испанским тренером Хуаном Диасом. А испанский тренер сейчас, после чемпионата мира,— это уже какой-то знак… Но все равно не похоже, что «Родина» может повторить трюк из минувшего сезона от «Балтики», которая, скакнув в премьер-лигу, некоторое время всерьез претендовала на медали. У нее кадровый потенциал на первый взгляд пожиже. Зато саму «Балтику», вопреки опасениям, после ее успеха не растащили, как это часто бывает, по кусочкам. Разве что уход в «Зенит» Кевина Андраде, столпа обороны,— это больно. Вдруг закрепится в отряде грандов? Тем более результаты в товарищеских матчах на летних сборах показывала не хуже, чем испанцы на чемпионате мира.

В нем, этом отряде грандов, событий в межсезонье происходило не так много. А о чем думают переживающие за его представителей, вообразить несложно.

Те, кто неравнодушны к московскому «Динамо», предыдущий чемпионат провалившему, конечно, взбадривают себя картинками из начала десятилетия. Тогда у динамовцев была классная игра, бронза чемпионата, финал Кубка. Все достигнуто благодаря немецкому тренеру Сандро Шварцу, который так некстати покинул клуб в 2022 году. Теперь вот вернулся.

Те, кто неравнодушны к ЦСКА, наверняка надеются на то, что его весенний спад, лишивший в итоге армейцев медалей,— это недоразумение или грубый просчет прежнего тренера Фабио Челестини. До него же игра была такая, что хоть о золоте мечтай. Челестини уже в ЦСКА нет: армейцев возглавляет Дмитрий Игдисамов. Может быть, и устойчивости добавится.

Те, кто неравнодушны к «Спартаку», наоборот, вспоминают, как он весной после того, как на пост наставника заступил Хуан Карседо (испанец, между прочим), взлетел. А матч за Суперкубок против «Зенита» 18 июля — разве не повод для оптимизма? Проиграли, но в серии пенальти, со скандалом. Играли с чемпионом как минимум на равных.

Те, кто неравнодушны к «Локомотиву», погоревав о переходе в «Краснодар» Дмитрия Воробьева, который был важным элементом в атаке, утешают себя тем, что каждый год ведь с каким-то важным элементом железнодорожники расстаются,— и ничего, уровень худо-бедно держат. В нынешний чемпионат вступают в ранге бронзовых медалистов того, что ему предшествовал.

Все куда запутаннее с «Краснодаром», который в 2025 году отнял у «Зенита» уже чуть ли не приватизированное петербуржцами золото, а в 2026-м дрался за него с ними вплоть до финишной ленточки.

У краснодарцев немало любопытных новичков — Воробьев, Илья Вахания, Магомед Оздоев, Кристиан. Но уехавший в Саудовскую Аравию Эдуард Сперцян — потеря уж очень весомая. Сперцян — это склеивание атакующей игры, это голы и результативные передачи, это стандарты. В «Краснодаре» на его умениях было слишком многое завязано. А привыкание к отсутствию «узлового» игрока, бывает, растягивается надолго.

Плюс вояж в сборную Колумбии на мировое первенство оставил «Краснодар» на некоторое время без второго лидера. Начинать российский сезон ему придется без залечивающего травму бомбардира Джона Кордобы. А в третьем туре у краснодарцев встреча со «Спартаком».

С «Зенитом» в этом смысле все вроде бы понятнее и проще. Никаких меняющих структуру потерь. Приобретения (может быть, не последние, потому что трансферное окно открыто), вряд ли что-то портящие. Андраде — уже адаптированный к России игрок, Фелипе Аугусту — неадаптированный, но, учитывая, сколько в «Зените» бразильцев, едва ли, адаптируясь, будет мучиться. А его показатели в матчах за «Трабзонспор» в чемпионате Турции — прозрачный намек на то, что зенитовцы нападение усилили. Хотя проблемы со стабильностью и яркостью, которые они испытывали в минувших двух сезонах, и не такая уж убедительная суперкубковая игра все-таки настраивают на то, что костер интриги, пылавший в чемпионате России, еще погорит.

Алексей Доспехов