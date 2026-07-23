IRIB: на острове Кешм в Ормузском проливе прогремел взрыв

Звук взрыва раздался на иранском острове Кешм в Ормузском проливе в устье Персидского залива. Об этом сообщила в Telegram государственная телерадиокомпания Исламской Республики Иран. Одновременно с этим Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ракетных ударов по острову Бубиян в Кувейте.

США уже 12-ю ночь подряд наносят атакуют иранские военные объекты. 23 июля президент Дональд Трамп заявил, что США готовы к еще более массированным ударам, «масштабнее, чем когда-либо прежде». Он также допустил участие Израиля в операции, однако добавил, что необходимости в этом пока нет.