Трамп допустил возможность массированного удара по Ирану

США рассматривают возможность нанесения массированного удара по Ирану, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В интервью Axios он уточнил, что близок к принятию подобного решения.

«Я рассматриваю возможность массированного нападения. Масштабнее, чем когда-либо прежде. Я близок к принятию решения. Мы все к этому готовы»,— заявил президент США. По его словам, Израиль «присоединится через две минуты» к новым атакам, если он об этом попросит. Однако господин Трамп уточнил, что США никто не нужен для новых операций.