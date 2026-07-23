Опубликована причина крушения учебного самолета в Оренбуржье

Международный авиационный комитет (МАК) опубликовал итоговый отчет о расследовании крушения учебного самолета DA 40 NG RA-02673 в Оренбургской области. Экспертами было установлено, что воздушное судно вошло в штопор из-за обледенения, когда курсант выполнял элемент «торможение до срабатывания сигнализации предупреждения о сваливании».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Согласно выводам комиссии, уровень профессиональной подготовки обоих пилотов-курсантов и инструктора полностью соответствовал установленным требованиям для выполнения данного полета. При этом квалификационная проверка последнего была проведена с нарушением установленных норм.

Учебный самолет Diamond разбился 2 февраля 2026 года. Находившиеся на борту два курсанта и инструктор погибли. В

Андрей Сазонов