Приговор экс-главе Марксовского района Дмитрию Романову подтвердил областной суд

Саратовский областной суд оставил в силе приговор бывшему главе Марксовского района Дмитрию Романову и его заместителю Вячеславу Шевеле. Об этом сообщила пресс-служба органа власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Романа Бусаргина Фото: telegram-канал Романа Бусаргина

30 апреля Марксовский городской суд признал бывших муниципальных служащих виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Судья Тимур Алимбеков приговорил Дмитрия Романова трем годам колонии общего режима, Вячеслава Шевелу — к двум годам. Также обоим запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на госслужбе и в органах МСУ: Романову на три года, Шевеле на два с половиной.

Согласно материалам суда и следствия, с июня 2020-го по август 2021 года при капремонте канализации подрядчик выполнял работы с изменением материалов и размеров трубопровода без проекта. В качестве оплаты юрлицу планировали передать демонтированные муниципальные трубы. Руководство района знало о нарушениях и согласовало выдачу разрешений на работы.

В ООО «Водоканал» ответственность понес бывший и. о. директора Сергей Данилов, заключивший с ООО «Дена» контракт о замене нескольких километров труб. В результате установили более дешевые трубы меньшего диаметра, а прежние, как предполагается, продали. Господин Данилов получил год исправительных работ за злоупотребление полномочиями в коммерческой организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Ущерб муниципальной собственности составил 4,5 млн руб. Допущенные нарушения привели к разгерметизации трубопровода и загрязнению местности сточными водами. Восстановление системы оценили более чем в 78 млн руб.

Подсудимые вину не признали. Защита обжаловала приговор, указав на недостаток доказательств и якобы отсутствие подтвержденных тяжких последствий. 22 июля Саратовский областной суд (председательствующий Константин Бондарчук) изучил материалы дела и не нашел оснований для изменения решения.

Дарья Васенина