Большой театр показал новую «Мадам Баттерфляй» после 17-летнего перерыва

В Большом театре прошла последняя оперная премьера юбилейного, 250-го сезона: после почти 17-летнего перерыва в репертуар вернулась «японская трагедия» Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй». дебют на Исторической сцене режиссера Ксении Шостакович. До этого в Большом театре она занималась работой с наследием Бориса Покровского: «Сорочинскую ярмарку» Мусоргского, шедшую на Камерной сцене, перенесла на Новую, а «Мертвые души» Щедрина возобновила после 40-летнего перерыва с аккуратной формулировкой «по мотивам». Вероятно, та добротность (равно как и отсутствие кадров, готовых выпускать спектакли в предложенные наикратчайшие сроки), с которой работала режиссер над уже поставленными спектаклями, и подкупила Валерия Гергиева, предложившего ей полноценную новую постановку. Другой вопрос, что новая — и вполне безыскусная — версия «Мадам Баттерфляй» оказалась наследницей эффектного минималистского спектакля Роберта Уилсона с костюмами Фриды Пармеджани и пластикой Судзуси Ханаяги (Парижская национальная опера, 1993), на несколько сезонов арендованного Большим театром (2005–2009).

Саму оперу Пуччини предваряет немой пластический «перформанс» (режиссер по пластике — Нана Татишвили), призванный указать зрителю на тесную мистическую связь мира Баттерфляй с миром духов. Выдумывать дополнительные сюжеты — вероятно, дело приятное, но для начала все же следует разобраться с отделкой основного сюжета. Спектаклю не хватает твердой режиссерской руки — хотя бы на уровне ремесла.

Подробнее о премьере читайте в материале «Чио-Чио-Сан собралась с духами».