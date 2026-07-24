«Росатом» зафиксировал двукратный рост зарядных сессий в начале июля

За первое полугодие клиентская база «Росатом Сеть зарядных станций» выросла на 23% и достигла почти 28,6 тыс. человек, а объем отпущенной энергии увеличился на 30% год к году. Об этом в интервью «Ъ» заявил гендиректор компании Валерий Маркелов.

По его словам, во втором квартале спрос заметно ускорился из-за ситуации на топливном рынке, сезона отпусков и роста дальних поездок. К началу июля число зарядных сессий почти удвоилось по сравнению с началом июня, прибавив около 80%.

В абсолютных цифрах лидирует Москва, однако наиболее высокие темпы роста показали Курская, Свердловская и Калининградская области. В Курской области число зарядных сессий увеличилось в пять раз, в Свердловской — в семь, в Калининградской — в 4,5 раза.

Господин Маркелов также отметил, что заметно увеличилось число электрокаров в такси и в целом растет число владельцев электромобилей и гибридов. По его словам, премиальные электромобили все чаще используются не как второй или третий автомобиль в семье, а в повседневной эксплуатации.

Подробнее — в блиц-интервью Валерия Маркелова «Ъ».