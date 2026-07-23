Четырех рыбаков госпитализировали после взрыва газа в палатке на Урале

Двое жителей Татарстана и двое жителей Екатеринбурга пострадали при взрыве газовой смеси во время рыбалки в Свердловской области. Все четверо госпитализированы с ожогами первой и второй степени. Полиция проводит проверку, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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По данным полковника Горелых, инцидент произошел вечером на берегу Бисертского пруда в Нижнесергинском районе (Свердловская область) — примерно в 100 км от Екатеринбурга. По предварительным данным, мужчины приехали на водоем на рыбалку. Они установили палатку, а внутри нее — приспособление для приготовления пищи при помощи туристического газового баллона объемом 250 мл. Спустя некоторое время внутри палатки появился запах газа. Рыбаки решили проверить предполагаемое место утечки с помощью зажигалки. Как следствие, произошел хлопок с последующим пожаром. Когда рыбаки пришли в себя, они увидели, что от их палатки остался только металлический каркас, а поблизости валялся чехол из-под удочки.

«Сыщики назначили экспертизу для установления степени тяжести причиненных потерпевшим травм. По итогам расследования причин ЧП и детальной проверки показаний потерпевших представители МВД примут обоснованное процессуальное решение. Возможно возбуждение уголовного дела по статье УК РФ о причинении вреда здоровью по неосторожности»,— сообщил полковник Горелых.

Полина Бабинцева