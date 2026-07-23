Трамп: ядерное соглашение с Саудовской Аравией зависит от ее отношений с Израилем

Президент США Дональд Трамп обусловил выполнение заключенного на этой неделе соглашения о сотрудничестве США и Саудовской Аравии в сфере ядерной энергетики отношениями Эр-Рияда и Иерусалима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Соглашение о гражданской ядерной энергетике (обогащения урана не будет!), заключаемое Министерством энергетики Соединенных Штатов с Саудовской Аравией, которое касается исключительно невоенного использования… полностью зависит от присоединения Саудовской Аравии к весьма авторитетным и успешным "Соглашениям Авраама"»,— написал президент США в своем посте в Truth Social.

Вчера было объявлено о заключении сделки с Саудовской Аравией, открывающей Эр-Рияду путь к обогащению урана. В Министерстве энергетики США сделку назвали «многомиллиардным партнерством». В Саудовской Аравии отметили, что договор позволит стране диверсифицировать источники энергии и развивать передовые технологии.

Соглашение немедленно вызвало критику со стороны законодателей-демократов и консервативно настроенных сторонников Израиля. Слова господина Трампа, как ожидается, успокоит эту критику, но может быть плохо воспринято в Эр-Рияде. Там нормализацию отношений с Израилем связывают с его шагами по созданию независимого палестинского государства.

На слова господина Трампа уже отреагировали в Иерусалиме. «Как сказал президент Трамп, присоединение Саудовской Аравии к "Соглашениям Авраама" стало бы историческим шагом вперед на пути к миру на Ближнем Востоке»,— говорится в заявлении офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.