Логоцентр для поставок продовольствия хотят возвести иранцы в Тамбовской области

Иранская компания «Россия Мобин Ираниан» выступила с инициативой построить в Тамбовской области логистический центр для поставок фруктов, овощей и замороженной рыбы. Соответствующее предложение озвучил генеральный директор предприятия Афшари Кермани Мейсам на переговорах с региональными институтами развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В региональном правительстве отметили, что в случае успешной реализации проекта Тамбовская область может превратиться в ключевое звено импортного продовольственного коридора из стран Каспия в центр России. Заместитель генерального директора местной корпорации развития Виталий Васечкин подтвердил готовность оказывать инвесторам полное сопровождение.

Стороны также обсудили создание перерабатывающих мощностей для производства рыбных кормов. Иранские партнеры, по их словам, уже приобрели технологическую линию и готовы направить инженеров для запуска. Предполагается, что локализация производства в регионе исключит издержки на транспортировку и двойное налогообложение, что должно положительно сказаться на конечной цене.

Кроме того, предметом обсуждения стала транспортная логистика. Иранская сторона консультируется с астраханскими коллегами по поводу маршрута Махачкала — Астрахань через Каспий, который рассматривается как способ снижения зависимости от транзитных государств. Для обеспечения бесперебойных поставок прорабатываются вопросы закупки рефрижераторных вагонов и цифровизации процессов.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве в Тамбовской области завода глубокой переработки зерновых. Инвестором выступит «Корпорация Малком». Объем вложений оценивается в 10,5 млрд руб.

Кабира Гасанова