Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Кейн вернулся в «Чикаго»

Американский нападающий Патрик Кейн подписал контракт с «Чикаго Блэкхокс». Об этом сообщила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патрик Кейн

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters Патрик Кейн

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

Соглашение рассчитано на два сезона. По условиям контракта 37-летний форвард заработает $16 млн.

На драфте НХЛ 2007 года «Чикаго» выбрал Патрика Кейна под общим первым номером. За клуб американец выступал на протяжении 16 сезонов и выиграл три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в его составе. Также нападающий представлял «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингс». Вместе со сборной США он стал серебряным призером Олимпийских игр (2010) и взял бронзу чемпионата мира (2018).

Кроме того, форвард является обладателем множества индивидуальных призов. На его счету награды лучшему новичку (2008), самому ценному игроку play-off (2013), лучшему хоккеисту регулярного чемпионата (2016). В сезоне-2015/16 Патрик Кейн стал лучшим бомбардиром. Всего в НХЛ он провел 1512 матчей, в которых набрал 1538 (561 голов+977 передач) очков.

Таисия Орлова