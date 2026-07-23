Комитет Совфеда одобрил новые назначения в Конституционном суде

Профильный комитет Совета федерации 23 июля единогласно поддержал назначение Александра Коновалова заместителем председателя Конституционного суда (КС). Он сменит уходящую в отставку Людмилу Жаркову. Жизнь показала, что назначение Александра Коновалова в КС — «удивительный и очень хороший вариант», подтвердил председатель КС Валерий Зорькин.

Кандидатура кандидата в судьи Виктории Коробченко, которая работает начальником управления конституционных основ трудового законодательства и социальной защиты секретариата КС, также не вызвала нареканий у сенаторов. Правда, тут уже сам Валерий Зорькин счел необходимым вступить в полемику с неназванными критиками, которые считают карьеру сотрудника аппарата КС недостаточно яркой. «Что это вот — опять из аппарата, почему из аппарата?..» — процитировал он подобные комментарии.

Подробнее о новых назначениях читайте в материале «Сенаторы не усомнились в кандидатах».