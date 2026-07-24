Сегодня исполняется 55 лет гендиректору «Трансмашхолдинга» Кириллу Липе

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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Кирилл Липа

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Его поздравляет министр транспорта РФ Андрей Никитин:

— Уважаемый Кирилл Валерьевич! Сердечно поздравляю Вас с 55-летием! Под Вашим руководством «Трансмашхолдинг» стал одной из ведущих компаний отечественного транспортного машиностроения, объединив возможности крупнейших предприятий отрасли и сформировав мощные компетенции в разработке, производстве и сервисном сопровождении современной транспортной техники. За годы Вашего руководства холдинг внес значительный вклад в развитие российского машиностроения, обеспечивая выпуск востребованного подвижного состава для железнодорожного транспорта и городских транспортных систем. Особое значение имеет способность компании реализовывать масштабные проекты, сочетая инженерные разработки, современные производственные технологии и учет требований эксплуатирующих организаций. Сегодня «Трансмашхолдинг» входит в число ключевых компаний, обеспечивающих развитие отечественного транспортного машиностроения, последовательно укрепляя технологические возможности отрасли и расширяя потенциал российских предприятий. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в реализации намеченных планов, новых профессиональных достижений и дальнейшего развития «Трансмашхолдинга»!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»