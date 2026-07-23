Чемпион по провалам

Главным событием шахматного супертурнира Chennai Grand Masters стал провал чемпиона мира Гукеша Доммараджу. На домашнем состязании индиец занял последнее, восьмое, место, а его рейтинг чуть не упал ниже отметки 2700, обозначающей исключительно высокий класс. Это выступление продолжило длинную череду неудач владельца титула, которому в конце года предстоит отстаивать его в матче против узбекского гроссмейстера Жавохира Синдарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гукеш Доммараджу

Фото: Andrzej Iwanczuk / NurPhoto Гукеш Доммараджу

Фото: Andrzej Iwanczuk / NurPhoto

Завершившийся в Индии супертурнир подарил несколько любопытных сюжетов. Например, о воспрянувшем духом французе Алирезе Фируздже, который когда-то считался наследником шахматного фронтмена Магнуса Карлсена, но потом, казалось, внезапно потерял интерес к шахматам. В 2026 году интерес и форма к Фируздже вернулись, и он продолжил череду успехов выигрышем ченнайского состязания.

Или о российском гроссмейстере Дмитрии Андрейкине, который вообще-то, учитывая плотность состава турнира, котировался не так уж высоко. Он очень надежно, делая ничью за ничьей, прошел по всей его дистанции, а в заключительном туре обыграл шестого номера рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) узбека Нодирбека Абдусатторова и смог запрыгнуть на вторую строчку итоговой иерархии, опередив по дополнительным показателям еще одного шахматиста из топ-десятки — индийца Арджуна Эригайси. Для отечественных шахмат, страдающих из-за санкций,— довольно яркое достижение.

Но все эти темы затмила другая.

В заключительном туре Chennai Grand Masters профильные медиаресурсы следили в основном не за схватками претендентов на призы, а за партией двух аутсайдеров.

В ней индиец Гукеш Доммараджу белыми играл против американца Ханса Ниманна.

Почему она привлекла повышенный интерес, понятно. Дело в том, что чемпион мира Гукеш Доммарджу находился в маленьком шажке от того, что в шахматном сообществе приравняли бы к большому позору. Поражение опустило бы его рейтинг ниже отметки 2700. Именно она в современных шахматах считается рубежом, отделяющим «обычных» гроссмейстеров от гроссмейстеров исключительно сильных. Гукеш Доммараджу этого падения кое-как избежал, хотя жертва слона, на которую он пошел, была совершенно некорректной. Индийцу повезло: Ниманн не разобрался в позиции, партия завершилась миром.

Впрочем, все равно выступление Гукеша Доммараджу на домашнем турнире вызвало лавину изумленных комментариев.

В семи партиях — ни единого выигрыша и три проигрыша. Проиграл Фируздже и Эригайси, а также безвестному индийцу Пранешу Муниретинаму, случайному фактически персонажу на соревновании. Играл иногда вроде бы неплохо, но тратил кучу времени, попадал в жуткий цейтнот, а в нем допускал жуткие ошибки. Именно они погубили его в партиях против соотечественников. Растерял в общей сложности 14 рейтинговых пунктов. Да, ниже 2700 не опустился, но в очередной классификации, которая будет опубликована в августе, вылетит из первой тридцатки.

И смешно вспоминать 2024 год. Когда Гукеш Доммараджу, 18-летний вундеркинд, готовился к матчу с китайцем Дин Лижэнем, который принес ему чемпионский титул, его рейтинг уже почти достиг 2800, рубежа совсем эксклюзивного. Никто не сомневался, что скоро он индийцу покорится.

А самое поразительное, что ченнайский провал — лишь развитие печальной тенденции. Весь этот год для Гукеша Доммараджу — сплошной кошмар.

Сначала — десятое место на супертурнире в Вейк-ан-Зе, затем — девятое на крупном фестивале в Праге, затем — осечки на заметных турнирах по рапиду и блицу, затем — шестая, в подвале таблицы, позиция на элитном Norway Chess. Весь чемпионский класс куда-то испарился. Защищать звание Гукешу Доммараджу предстоит совсем скоро — в конце года. А его соперник по матчу — узбек Жавохир Синдаров — как раз на подъеме.

Алексей Доспехов