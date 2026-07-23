КДК РФС отклонил требование «Спартака» о переигровке матча за Суперкубок России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонил протест московского «Спартака» на результат матча за суперкубок страны против петербургского «Зенита». Об этом сообщается на сайте РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча между командами «Зенит» и «Спартак» (Москва)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Момент матча между командами «Зенит» и «Спартак» (Москва)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

18 июля в Нижнем Новгороде «Зенит» победил «Спартак» (1:1, 4:2 — после серии пенальти) и завоевал десятый Суперкубок России.

В добавленное ко второму тайму время форвард петербуржцев Александр Соболев сравнял счет. Нападающий отпраздновал гол у фанатской трибуны «Спартака», чем спровоцировал массовую потасовку с участием игроков обеих команд. Болельщики московского клуба забросали поле пластиковыми стаканчиками и бутылками.

Перед серией пенальти главный арбитр встречи Евгений Буланов не стал проводить жеребьевку для выбора ворот. Футболисты били 11-метровые у трибуны «Зенита». Свое решение судья объяснил соображениями безопасности. После встречи в РФС отметили, что Буланов «правомерно отказался от процедуры жеребьевки». «Спартак» потребовал переиграть матч, обвинив арбитра в нарушении правил игры.

По итогам заседания КДК оштрафовал Александра Соболева на 30 тыс. рублей за «провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе». За различные нарушения регламента РФС «Спартак» оштрафовали на 195 тыс. рублей, «Зенит» — на 175 тыс. рублей.

Таисия Орлова