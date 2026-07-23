Юникредит-банк сократился в размерах и доходах
Чистая прибыль Юникредит-банка по итогам первого полугодия 2026 года составила €268 млн, снизившись на 43% относительно результатов аналогичного периода 2025 года. Такие данные следуют из отчетности UniCredit Group. Чистая прибыль самой группы за отчетный период выросла на 1,6%, до €6,25 млрд.
При этом чистый процентный доход российского банка снизился почти на 19% и составил €315 млн. Это произошло на фоне значительного сокращения кредитного портфеля банка — в два раза, до €0,5 млрд. При этом депозитный портфель снизился на 31%, до €2,3 млрд. Не исключено, что этот процесс ускорится, так как ранее банк начал передачу состоятельных клиентов банкам-партнерам. Комиссионные доходы за год снизились на 33%, до €85 млн. При этом торговые операции по итогам отчетного периода рухнули на 80%, до €29 млн.
Вместе с тем банк снижал расходы. В частности, затраты на персонал снизились на 14%, до €42 млн. Количество сотрудников на середину года составило 1,36 тыс. человек, сократившись за год в 1,7 раза. При этом у кредитной организации осталось только одно действующее отделение, тогда как годом ранее их было почти три десятка.
Сокращение бизнеса Юникредит-банка в России является частью стратегии его материнской компании, итальянской группы UniCredit, которая уже несколько лет планомерно сворачивает свою деятельность в РФ под давлением Европейского центрального банка (ЕЦБ). Эта стратегия включает в себя уменьшение трансграничного риска, сокращение кредитного и депозитного портфелей, а также оптимизацию расходов, в частности, за счёт сокращения штата и закрытия отделений. Ещё в мае 2026 года UniCredit Group опубликовала планы по выходу из основного российского актива, предполагая его разделение и продажу части инвесторам из ОАЭ, при этом другая часть могла остаться в собственности группы. Ранее, до конца 2025 года, предполагалось, что UniCredit Group сократит трансграничный риск до нуля, а кредитный и депозитный портфели будут существенно уменьшены.
Несмотря на сокращение операций, Юникредит-банк долгое время оставался прибыльным активом для группы, частично благодаря размещению свободных средств на депозитах в ЦБ РФ, что приносило высокий процентный доход в условиях высокой ключевой ставки. Однако такая модель прибыльности является нестабильной в долгосрочной перспективе с учётом возможного снижения ключевой ставки. При этом Unicredit рассматривала различные варианты ухода, включая продажу банка с дисконтом или полную ликвидацию со сдачей лицензии.