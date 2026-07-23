Юникредит-банк сократился в размерах и доходах

Чистая прибыль Юникредит-банка по итогам первого полугодия 2026 года составила €268 млн, снизившись на 43% относительно результатов аналогичного периода 2025 года. Такие данные следуют из отчетности UniCredit Group. Чистая прибыль самой группы за отчетный период выросла на 1,6%, до €6,25 млрд.

При этом чистый процентный доход российского банка снизился почти на 19% и составил €315 млн. Это произошло на фоне значительного сокращения кредитного портфеля банка — в два раза, до €0,5 млрд. При этом депозитный портфель снизился на 31%, до €2,3 млрд. Не исключено, что этот процесс ускорится, так как ранее банк начал передачу состоятельных клиентов банкам-партнерам. Комиссионные доходы за год снизились на 33%, до €85 млн. При этом торговые операции по итогам отчетного периода рухнули на 80%, до €29 млн.

Вместе с тем банк снижал расходы. В частности, затраты на персонал снизились на 14%, до €42 млн. Количество сотрудников на середину года составило 1,36 тыс. человек, сократившись за год в 1,7 раза. При этом у кредитной организации осталось только одно действующее отделение, тогда как годом ранее их было почти три десятка.

Отдел финансов