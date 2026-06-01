Премиальных раскладывают по банкам

Юникредит-банк передает своих состоятельных клиентов в ОТП-банк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), сообщили “Ъ” источники. Шаг продиктован давлением со стороны ЕЦБ и необходимостью продолжить сворачивание бизнеса в РФ. Выбранные банки отвечают запросам премиальных клиентов Юникредит-банка, однако при передаче часть клиентов неизбежно будет потеряна, предупреждают эксперты.

Юникредит-банк (основной актив итальянский группы Unicredit в России) передает премиальных клиентов другим банкам с иностранным участием, рассказали “Ъ” несколько источников, знакомых с планами банка. Среди основных партнеров они называли ОТП-банк (по данным «Интерфакса», занимает 2-е место по активам среди банков с иностранным участием) и Азиатско-Тихоокеанский банк (7-е место).

Эти банки предлагают состоятельным клиентам Юникредит-банка свои программы Premium и Private banking с дополнительными специальными предложениями по обслуживанию. В ОТП-банке подтвердили сотрудничество с Юникредит-банком, отметив, что акция распространяется только на премиальные продукты и действует до конца 2026 года. В АТБ и Юникредит-банке от комментариев отказались. К Premium и Private banking относятся клиенты с капиталом от 1 млн руб., отмечает старший аналитик Wealth Management, Frank RG Алена Межуева. «Такие клиенты аккумулируют большие объемы денежных средств, которые составляют около 75% капитала финансовой системы РФ, соответственно, приток таких клиентов в банк обеспечивает рост активов под управлением и доли рынка, кроме того, валовая прибыль на таких клиентов значительно выше, чем на массовых»,— добавляет эксперт.

Основной причиной такой передачи является санкционное давление, считают эксперты. В 2024 году ЕЦБ потребовал от ряда европейских банковских групп, в том числе и Unicredit, ускорить процесс сворачивания бизнеса в России (см. “Ъ” от 10 апреля). По мнению управляющего директора ИК «Риком-Траст» Дмитрия Целищева, Юникредит-банк больше не может полноценно оказывать трансграничные услуги. При этом для премиальных клиентов банка наиболее важной является «возможность сохранить валютные операции, международные переводы и более привычный комплаенс», считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Ранее Unicredit Group опубликовала новый план по выходу из основного российского актива, по которому часть банка будет продана инвесторам из ОАЭ, а часть останется в собственности группы (см. “Ъ” от 7 мая). «Розничный премиальный портфель — это такой коробочный продукт, который можно легко монетизировать, передавая партнерам за комиссию»,— замечает эксперт.

Выбор ОТП-банка и АТБ логичен: они контролируются иностранными акционерами. Российский ОТП-банк является дочерним предприятием международной финансовой группы OTP Group, Азиатско-Тихоокеанский банк был продан казахской компании TOO Pioneer Capital Invest в 2021 году. При этом, по мнению Дмитрия Целищева, Юникредит-банк мог сегментировать премиальную клиентскую базу. Если ОТП-банк выглядит наиболее подходящим вариантом для клиентов, ориентированных на финансовые операции с Европой, то АТБ «скорее всего, нужен как второй канал для части клиентов, которым важны расчеты с Азией и СНГ», говорит Владимир Чернов. АТБ выглядит как хороший альтернативный вариант для крупных клиентов, которые уже находятся под санкциями. «Он (АТБ.— “Ъ”) давно в SDN List,— отмечает Дмитрий Целищев,— и будучи под санкциями, он не блокирует операции клиентов из офшорного комплаенса».

Впрочем, эксперты указывают и на ряд сложностей при передаче базы состоятельных клиентов. «Стопроцентной замены Юникредит-банка по международным платежам сейчас не даст ни один российский банк, потому что конечное решение по SWIFT часто зависит не от российского банка, а от зарубежных корреспондентов»,— считает Владимир Чернов. Кроме этого, при переводе может снизиться уровень сервиса или возникнуть проблемы с несоответствием продуктов в банках, замечает Дмитрий Целищев.

Дарья Загайнова, Ксения Дементьева, Виталий Гайдаев