Госсекретарь Рубио: концепция Анкориджа для Вашингтона больше не актуальна

Глава МИД РФ Сергей Лавров 23 июля встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Главной темой встречи стала ситуация вокруг Украины.

Сергей Лавров, как сообщили в МИД РФ, подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность формуле, на которой президенты РФ и США сошлись в ходе прошлогоднего саммита на Аляске.

Марко Рубио же заявил, что «анкориджские» предложения «провалились», потому что они были неприемлемы для Украины, и теперь, по его словам, «нужны новые идеи и концепции».

Подробности — в материале «Формула Анкориджа не сошлась».