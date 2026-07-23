Госсекретарь Рубио: концепция Анкориджа для Вашингтона больше не актуальна
Глава МИД РФ Сергей Лавров 23 июля встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Главной темой встречи стала ситуация вокруг Украины.
Сергей Лавров, как сообщили в МИД РФ, подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность формуле, на которой президенты РФ и США сошлись в ходе прошлогоднего саммита на Аляске.
Марко Рубио же заявил, что «анкориджские» предложения «провалились», потому что они были неприемлемы для Украины, и теперь, по его словам, «нужны новые идеи и концепции».
Подробности — в материале «Формула Анкориджа не сошлась».
Предыдущая встреча президентов России и США с участием Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа 2025 года в Анкоридже, штат Аляска. Хотя центральной темой переговоров было урегулирование конфликта на Украине, согласия по решению конфликта достигнуто не было. Тогда Сергей Лавров сообщил, что Россия приняла предложенную Дональдом Трампом логику по первопричинам конфликта, и Трамп планировал обсуждать это с союзниками.
В дальнейшем, в феврале 2026 года, Сергей Лавров заявил, что США отказались от предложений по урегулированию украинского кризиса, сделанных на Аляске. При этом Россия, по словам Лаврова, была готова двигаться по переговорному пути с опорой на понимания, достигнутые Путиным и Трампом в Анкоридже, хотя и не видела альтернативы добрососедству с сопредельными государствами. Дмитрий Песков ранее отмечал принципиальную важность территориальной части «формулы Анкориджа» для России.