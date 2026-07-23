Шереметьево предупредило об изменении расписания рейсов из-за ограничений в небе

Авиакомпании корректируют расписание полетов из-за ограничений в московской воздушной зоне, сообщила пресс-служба аэропорта Шереметьево. Пассажиров предупредили о возможных задержках отдельных рейсов и более длительном обслуживании.

«Вылет и прилет российских и зарубежных авиакомпаний обеспечивается в аэропорту Шереметьево исходя из фактической ситуации. Это делается в целях обеспечения безопасности»,— указано в сообщении Шереметьево.

С 11 июля по 12 августа предельная высота полетов в районе аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово снижена до 4900 м. В этой зоне запрещены транзитные рейсы. В Росавиации объяснили меру обеспечением безопасности полетов. По информации источников «Ъ», изменения инициировало Минобороны из-за участившихся с весны ударов БПЛА. Мера будет продлеваться, считают собеседники «Ъ».

Подробнее — в материале «Ъ» «Всё ниже, и ниже, и ниже».