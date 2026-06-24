Свистать всех кредиторов

Исполняющий обязанности конкурсного управляющего ПАО «Акционерная компания "Востокнефтезаводмонтаж"» (ВНЗМ) Олег Парфенов призвал контрагентов поддержать компанию в деле о взыскании 2,98 млрд руб. с АО «Роспан Интернешнл». ВНЗМ считает, что дочерняя структура «Роснефти» задолжала ей за строительство газоперерабатывающего объекта в Ямало-Ненецком автономном округе, которое началось в феврале 2016 года. Эксперты считают действия господина Парфенова нестандартными и креативными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий ВНЗМ просит субподрядчиков встать на сторону банкрота

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Управляющий ВНЗМ просит субподрядчиков встать на сторону банкрота

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий «Востокнефтезаводмонтажа» Олег Парфенов опубликовал на портале Федресурс призыв к субподрядчикам и кредиторам компании принять участие в споре, в котором обанкротившееся предприятие взыскивает 2,98 млрд руб. с АО «Роспан Интернешнл» («дочка» «Роснефти»). Дело рассматривает арбитражный суд Тюменской области.

ВНЗМ до начала 2020-х являлся крупным подрядчиком нефтегазовой отрасли России. В 2016 году компания заключила договор с «Роспан Интернешнл» на строительство установки комплексной подготовки газа и конденсата в Ямало-Ненецком автономном округе. Проект должен позволить «Роснефти» добывать 21 млрд куб. м газа и 6,3 млн тонн конденсата, нефти и пропан-бутана. Для реализации проекта подрядчик взял в кредит у Сбербанка 3 млрд руб. и договорился о гарантиях на сумму более 4,5 млрд руб.

В 2021 году у ВНЗМ начались финансовые трудности: компания закончила год с 2,4 млрд руб. убытков. Следующей осенью началось дело о банкротстве предприятия. Именно строительство объекта в Ямало-Ненецком автономном округе, утверждали в компании, подвело ее к несостоятельности, так как «Роспан Интернешнл» отказался принимать выполненные работы и выплачивать подрядчику гарантийные удержания, хотя установка эксплуатируется с 2021 года.

Одновременно с началом дела о банкротстве ВНЗМ подал исковое заявление о взыскании с «Роспан Интернешнл» 5,28 млрд руб. Позже сумма требований уменьшилась до 2,98 млрд руб. В июле 2023 года арбитражный суд Тюменской области назначил экспертизу, которая должна была установить, выполнял ли фактически ВНЗМ работы на объекте, в каком объеме и на какую стоимость.

Результаты экспертизы, которая закончилась весной прошлого года, не публиковались, но конкурсный управляющий Олег Парфенов настаивает на многочисленных противоречиях и сомнениях в экспертном заключении. Как следует из материалов дела, конкурсный управляющий ходатайствовал о повторной экспертизе: этот вопрос суд оставил открытым.

В апреле 2025 года арбитражный суд Башкирии признал компанию банкротом. По состоянию на нынешнюю весну подтвержденная кредиторская задолженность ВНЗМ составляла 7,69 млрд руб. Кроме того, организация задолжала 242,3 млн руб. ФНС, 3,44 млрд руб. — Газпромбанку и 282,4 млн руб. — Всероссийскому банку развития регионов.

В обращении к кредиторам господин Парфенов отметил, что активов ВНЗМ хватает только на погашение текущих требований, но основным источником пополнения конкурсной массы банкрота может стать задолженность, взыскиваемая с «Роспан Интернешнл». Это, полагает конкурсный, и является поводом для участия кредиторов в споре с «дочкой» «Роснефти» на стороне ВНЗМ.

«Особенно ценным будет участие субподрядчиков, которые были осведомлены об обстоятельствах выполнения спорного объема работ»,— говорится в заявлении Олега Парфенова.

Следующее заседание по спору ВНЗМ с «Роспан Интернешнл» состоится 25 июня. Третьими лицами в деле уже участвует около 100 компаний.

Партнер компании «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает маневр конкурсного управляющего нестандартным и креативным.

«Субподрядчики могут предоставить в материалы дела то, чего нет у самого ВНЗМ: первичные акты выполненных работ по своим договорам субподряда, журналы производства работ, показания о фактическом ходе строительства. Это особенно ценно, если "Роспан " ссылается на невыполнение работ в заявленном объеме или ненадлежащий ввод объекта. Но будут ли рисковать субподрядчики и прямо участвовать в процессе, если у них есть иные заказы на других площадках, но с этими же бенефициарами или близкими к ним партнерам?» — размышляет господин Пермяков.

Подобное обращение конкурсного управляющего к кредиторам не является распространенной практикой, соглашается адвокат коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Елена Юмагузина.

«Скорее это экстраординарный инструмент, который используется в ситуациях, когда спор имеет ключевое значение для конкурсной массы и перспектив расчетов с кредиторами. Формально кредиторы не всегда могут существенно повлиять на исход такого процесса, особенно если вопрос упирается в экспертизу, объемы и стоимость выполненных работ. Однако участие субподрядчиков, непосредственно работавших на объекте, может быть полезно для предоставления фактических пояснений, документов и оценки выводов экспертов»,— прокомментировала госпожа Юмагузина.

Идэль Гумеров