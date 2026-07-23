Белгородская область получит 3 млрд на поддержку энергетической инфраструктуры

Федеральное правительство направит Белгородской области свыше 3,2 млрд руб. на поддержку топливно-энергетического комплекса в 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Финансирование предназначено для возмещения затрат на закупку мобильных модульных подстанций и силовых трансформаторов. Их установка обеспечит стабильную подачу электроэнергии потребителям региона.

На этой неделе стало известно, что правительство России выделит Белгородской области около 5,4 млрд руб. для приобретения нескольких десятков модульных котельных, их монтажа и подключения к сетям теплоснабжения.

Кабира Гасанова