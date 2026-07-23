К судебному спору об аварии с буксиром на Городецком шлюзе подключили экспертов

Арбитражный суд Нижегородской области назначил судебную экспертизу в рамках спора администрации Волжского бассейна внутренних водных путей с судоходной компанией «Волжское пароходство», следует из материалов дела. Как писал «Ъ-Приволжье», истец потребовал обязать перевозчика выплатить 159 млн руб. ущерба за повреждение ворот шлюза №16 Городецкого гидроузла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Инцидент произошел 20 июля 2023 года: буксир Волжского пароходства с двумя баржами повредил верхние рабочие ворота камеры шлюза. По данному факту в отношении капитана буксира Вячеслава Батькова расследовалось уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ), которое прекратили в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В конце 2025 года администрация Волжского бассейна решила взыскать ущерб и подала арбитражный иск.

Судебная экспертиза поручена экспертам СПбОО «Экспертный морской совет» Валерию Горулеву и Василию Сидоровскому. Им предстоит разобраться, допустил ли судоводитель буксира нарушения, из-за которых состав с баржами навалился на ворота шлюза. Перед экспертами поставили вопросы о возможных нарушениях сотрудниками вахты шлюза и степени влияния данных нарушений.

Владимир Зубарев